El Concello destinará 660.000 euros al arreglo integral del firme de la carretera de Castilla

La actuación afectará a la totalidad de la vía, desde la plaza de España hasta el puente de las Cabras Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de este martes, dio luz verde al proyecto de mejora del firme y pavimentación integral de la carretera de Castilla. Según relató el alcalde, José Manuel Rey, al término del encuentro consistorial, la intervención, que forma parte del plan especial de aglomerados, tendrá una inversión de 660.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Estamos a falar de dous quilómetros de vía urbana, de 21.000 metros cadrados”, afirmó el regidor, señalando que, a día de hoy, la calzada presenta severas deficiencias “despois de anos de falta de mantemento”. A este respecto, Rey Varela explicó que se realizará un fresado de toda la superficie hasta garantizar un espesor de cinco centímetros en todo el perímetro, incluida las intersecciones con las calles colindantes.

En las zonas más deterioradas, apuntó, se realizarán primero labores de saneamiento de la capa intermedia, tras lo cual se aplicará a la totalidad de la vía un último revestimiento de aglomerado bituminoso, también de cinco centímetros. La intervención se completará con la reposición de la señalización horizontal y vertical.

En cuanto a las aceras, el regidor detalló que su reparación no se incluye en el proyecto, pues estas labores las acomete en estos momentos la nueva empresa de mantenimiento de viales, “que está centrada agora no seu arranxo e na eliminación das barreiras arquitectónicas”.