Covas, la parroquia de Ferrol con más turistas, pide a gritos poner orden

Las furgonetas copando el primer aparcamiento de la playa de Santa Comba, este lunes Jorge Meis

Un verano más, la llegada masiva de furgonetas y autocaravanas a la costa de Ferrolterra enciende a vecinos y usuarios locales de las playas, que ven cómo el ecosistema dunar se resiente, los lugares de aparcamiento están copados y los caminos cada vez más destrozados a su paso. En el municipio de Ferrol, la parroquia que más visitantes recibe —en gran porcentaje de este turismo de ‘camper’— es la de Covas, que llega a duplicar población durante estos meses estivales.

Recorrer sus pistas y sus enclaves naturales durante unas horas basta para comprobar la presencia constante de estos vehículos de pernocta y, además, este año también de un llamativo número de bicicletas que conviven con el incremento de tráfico propio del estío por unos viales ya de por sí estrechos.

No obstante, ir más allá de la crítica en redes sociales y preguntar a vecinos y responsables de los negocios locales es necesario para vislumbrar que, lejos de “guerras” mediáticas, el equilibro es todavía posible. Impuestos Manuel Sendón, presidente de la asociación vecinal, cuantifica en un millar de habitantes reales en Covas durante todo el año y, en verano, “pasamos de los 2.000”, asegura.

n Ponzos se contabilizaron este lunes un total de 22 vehículos vivienda Jorge Meis

Él, que no deja de pensar cómo mejorar la vida de la gente de la parroquia, reconoce que la cuestión de la llegada masiva de furgonetas es problemática porque “no puedes hacer nada al tratarse de un vehículo como cualquier otro, únicamente se puede limitar su pernocta y regular el estacionamiento”. En este punto, lamenta, “este año ha vuelto a quedar de la mano de Dios”.

Y eso a pesar de los esfuerzos que ha hecho en estos meses para tratar de dar respuesta a las críticas. “Aquí no hay una guerra entre los vecinos del rural y las caravanas porque los de aquí solemos ir a las playas a pie. El problema suele venir cuando llega, después del trabajo, la gente de Ferrol, a las cinco de la tarde, y no tiene dónde aparcar”, analiza Sendón, recordando que son los ferrolanos quienes “pagan el mantenimiento de estas zonas y la recogida de basura con sus impuestos”.

Disuasorios

Sendón, además de la asociación vecinal, capitanea también la Comunidade de Montes veciñais de man común de Covas e Esmelle, un organismo que ha puesto a disposición del Concello de Ferrol cuatro parcelas localizadas en la parroquia para tratar de mejorar la situación que se viene repitiendo desde hace más de una década; sin embargo, de momento la propuesta continúa sin respuesta por parte del ejecutivo aunque sí habría obtenido el visto bueno de la Jefatura de la Policía Local.

Enumera el presidente que, en primer lugar, la entidad le cedería dos terrenos, de 25 y de 100 metros, al Consistorio para ampliar la superficie de estacionamiento que se encuentra delante del acceso a la playa de Esmelle. Asimismo, habría otra transmisión en la zona de A Mina, en Ponzos, donde se cerraría el paso de vehículos para preservar el ecosistema dunar, un hábitat que peligra gravemente de la misma forma en Marmadeiro, la zona sur de la playa de Santa Comba.

Una furgoneta en el filo del acantilado en Marmadeiro F. C.

Precisamente, este es uno de los lugares donde más quejas se reciben. Ya no por la cantidad de furgonetas y autocaravanas, sino porque se divisan fuera del sitio acotado para ello: en los acantilados y en mitad de las dunas. “El problema ya viene de la señalización, que el Concello puso una señal en un camino que es de la Comunidade de Montes en vez de abrir el que sí es municipal”, explica Sendón con respecto a la pista que iba en paralelo a las casas y ahora termina en maleza.

Aquí proponen el uso de la parcela donde estaba el refugio —hoy vandalizado— para establecer un aparcamiento disuasorio y no permitir que ningún vehículo, salvo los autorizados, lleguen a pie de playa. “El informe policial llegó al Concello el 29 de junio, ya pasó un mes y medio, y nadie ha hecho nada”, lamenta el presidente, recordando que había surtido efecto la iniciativa del concejal socialista Germán Costoya, en la anterior legislatura, cuando señalizó los arenales prohibiendo en algunos casos el aparcamiento de caravanas y vehículos vivienda y estableciendo para ellos un máximo de dos noches de pernocta.

Y es que, además de perjudicar al camping de As Cabazas con una “competencia desleal” y suponer en algunos casos un pico de suciedad e incivismo en el entorno, amenaza ecosistemas protegidos dentro de la Rede Natura, poniendo en algunos casos, como Marmadeiro, en riesgo incluso el propio acantilado. “Lo están destrozando”, lamentaban este lunes los vecinos de una casa cercana, justamente cuando una autocaravana cogía la senda, cada vez más deteriorada, para hacerse un hueco.

La autocaravana accediendo a Marmadeiro F. C.

En torno a las 13.00 horas, había dos bien aparcadas y cinco en lugares prohibidos. Poco antes, en el primer estacionamiento de Santa Comba estaban 15 furgonetas, en Ponzos 22 y en la zona de A Mina —donde la Policía está multando mucho últimamente— cinco, una de ellas circulando por las dunas con total impunidad.

El turismo 'furgonetero' que sí

En el extremo opuesto, una familia alemana comía en su furgoneta, aparcada al lado del cementerio de Covas. Llevan años viniendo a Galicia y no quieren molestar, sino mezclarse con la gente local y poder hacer surf en un enclave privilegiado. La imagen de estos turistas ha mejorado en los últimos tiempos y cada vez hacen más vida y gasto en la parroquia.

Lo confirma Patricia Caneiro, al frente de Alimentación Coferta, donde los ‘furgoneteros’ hacen acopio de “bocadillos, mucha fruta fresca y bebida”, enumera, asegurando que está “encantada” con su presencia y la del resto de veraneantes, que le permite mantenerse todo el año.

Patricia Caneiro, al frente de la tienda Alimentación Coferta Jorge Meis

También los valoran en la farmacia, donde Gloria Dopico, que lleva ocho años trabajando allí, incide en que “se duplica la población, hay mucha gente de fuera y extranjera, y no se para. Y menos mal”. En su caso, lo que más están vendiendo son, sin duda, las gafas para ver el eclipse. “Tenemos un listado de reservas y ya se agotaron varias veces. Empezamos vendiéndolas a 1,95 y ahora a dos euros”, traslada.

Enfrente, en el bar Aires de Cobas, Chus Díaz valora, al contrario, que este verano está “siendo regular, flojito” en cuanto a clientela, manteniendo la esperanza de que lo que queda de agosto sea un poco mejor para su negocio, uno de los clásicos de la hostelería en la zona. Por lo de pronto, desde su terraza se verá mañana la puesta de sol más codiciada, por lo que se prevé un ambiente envidiable con vistas al fenómeno del siglo.

La zona de A Mina, donde se están poniendo cuantiosas multas este verano al ser ecosistema dunar, sigue siendo una de las favoritas Jorge Meis