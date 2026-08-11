Aprobadas las bases de la convocatoria de subvenciones para festejos patronales

Se establece una cuantía mínima de 1.000 euros y una máxima de 5.000 Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol aprobó hoy martes las bases de la nueva convocatoria de ayudas municipales a entidades vecinales y comisiones de fiestas destinadas a la celebración de festejos patronales en barrios y parroquias ferrolanos.

Tal y como relató el alcalde, José Manuel Rey, esta línea, puesta en marcha durante el presente mandato, tiene como objetivo impulsar estos eventos singulares en todas las zonas del término municipal. “Destinamos a esta convocatoria 24.000 euros, cun mínimo de 1.000 por comisión de festas e un máximo de 5.000”, avanzó el regidor, recordando que se trata de subvenciones de concurrencia no competitiva.

“Quero lembrar que o ano pasado tiveron unha gran aceptación estas bases”, apuntó Rey Varela, señalando que en 2025 permitieron la celebración de los festejos en Caranza, A Magdalena, San Xoán, Covas, Esmelle, Mandiá, Doniños, Serantes y San Xurxo.

Por otra parte, el regidor informó de que la empresa Tibu Makroeventos ha sido la adjudicataria del servicio de instalación y explotación de barras durante las fiestas de San Ramón en la plaza de Armas y el parque Antón Varela.