Sin rastro de Equiocio en el campo de As Cabazas

La limpieza del campo de As Cabazas suele poner el cierre al certamen propiamente dicho Cedida

Explicaba el presidente del comité organizador de Equiocio, Ricardo Pérez Lama, el día de la inauguración del evento, que la cita no se circunscribe únicamente al fin de semana de las pruebas, “tenemos Equiocio durante todo el año, con acciones que van mucho más allá de los cuatro días fijados en el calendario”. Una de esas propuestas paralelas se ha fijado para el jueves 13 de agosto que se enmarca en la iniciativa ‘Mares Circulares’, de mano de la Asociación Chelonia y Coca Cola.

Esta acción, como en años anteriores, es una nueva iniciativa de voluntariado social con la que se busca dejar el campo de As Cabazas tal y como estaba antes de que arrancara la competición, “borrando toda pegada do evento hípico e de lecer familiar” que el domingo llegó a su fin tras cuatro días de actividad en Covas.

La iniciativa ya daba comienzo el pasado jueves con una charla, destinada a dar a conocer las funciones de los océanos y de crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de reducir el impacto humano en el medio acuático (pilar de la acción ‘Mares Circulares’) y de una jornada medioambiental prevista para este jueves, cuyo plazo de inscripción concluía en las últimas horas.

Tercer sector

La acción suele estar protagonizada, mayormente, por las entidades sociales que dan forma a Equiocio. Los participantes se darán cita en el entorno de As Cabazas para recorrer cada centímetro de terreno y recoger todos los restos que se hallen a su paso. La sesión dará comienzo a las 10.30 horas y finalizarán sobre las 13.00. Durante todo ese tiempo, cada voluntario detectará, retirará y clasificará los diferentes residuos para su posterior gestión.

Cabe recordar que la pasada campaña se lograron retirar 320 kilos de restos del espacio verde situado en Covas.