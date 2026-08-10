O concurso de fotografía de Esmelle anima a inmortalizar a eclipse solar
A organización concreta unhas pautas para participar con seguridade
A eclipse solar total que se poderá observar este mércores 12 de xeito privilexiado nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, entre outras zonas da península, motiva a organización de numerosas actividades arredor deste fenómeno. Unha delas é o concurso de fotografía incluído na programación do Verán Cultural de Esmelle, que anima a capturar este momento histórico dende a parroquia ferrolá.
Esta 34 edición do programa que naceu como a Semana Cultural de Esmelle, e que aínda conserva a súa denominación a pesar de prolongarse durante practicamente dous meses, aproveita a oportunidade da eclipse animando a enviar fotografías da mesma ao WhatsApp 604 194 949, sinalando o nome da persoa participante. No caso de resultar elixida, recibirá un agasallo pola súa proposta.
Quedarán invalidadas as imaxes directas ao sol, admitindo unicamente fotografías indirectas para protexer tanto a vista do observador como a súa cámara.
Seguridade
O concurso fotográfico preséntase acompañado de catro pautas para realizar as obras requiridas de xeito seguro. En primeiro lugar, o aspirante deberá buscar o “momento de luz metálica: xusto antes ou despois da eclipse, cando a luz se volve plateada e as sombras se alongan”.
Así mesmo, poden inmortalizarse centos destes fenómenos proxectados no chan ou nunha parede, creando unha especie de cámara escura ao situarse baixo árbores ou nun pequeno burato. As follas, pólas ou reixas tamén son outros elementos suxeridos para filtrar a luz.
Por último, pódese utilizar o móvil ou cámara en modo automático, para non mirar en ningún caso ao sol directamente. Trátase dunha iniciativa da AVV, a Cantina, a comisión de festas do San Xoán e a Asociación de Mulleres Rurais Río d’Aneiro.