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Sociedad

Los fondos del IRPF permiten a Cogami financiar once programas de atención directa y 29 proyectos

En total se benefician unas 4.300 personas de Ferrolterra y resto de Galicia

Redacción Ferrol
10/08/2026 14:04
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Entidades de Ferrolterra y Galicia se benefician de la llegada de estos fondos de la Renta
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La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), junto a más de 30 entidades miembros, desarrolla hasta un total de 40 proyectos con los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF a través de la casilla 106, relativa a programas de interés general para fines de carácter social, en la declaración de la renta, fondos que reparte la Xunta de Galicia.

Así, aseguran que de estos proyectos, once corresponden a programas de atención directa (Líneas I, II, III y VI), mientras que los 29 restantes (Línea IV) están destinados a inversión y obra en centros e instalaciones de toda Galicia.

Explican desde la confederación, que tiene oficinas en la ciudad naval, que los programas referidos benefician a 4.389 personas de Ferrolterra y el resto de Galicia. De todos estos, 1.842 alcanzaron a usuarios por atención directa, mientras que 2.497 lo fueron a través de inversiones y obras.

Cabe destacar que las propuestas de atención directa abarcan áreas muy diversas como puede ser el apoyo e intervención con familias en situación de especial vulnerabilidad; itinerarios de inclusión sociolaboral; atención físico-rehabilitadora y psicológica para ciudadanos con enfermedades crónicas y degenerativas; servicio de atención temprana; transporte adaptado; atención social, asesoramiento e intervención especializada; atención integral; promoción de la autonomía personal y actividades de ocio, cultura y deporte inclusivo, entre otras.

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