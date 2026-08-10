La Xunta retomará en un futuro próximo el concurso de promoción privada para viviendas protegidas

El proyecto se dividirá en tres bloques paralelos y diferenciados Jorge Meis

La conselleira María Martínez Allegue avanzó este viernes en Ferrol la intención de la Xunta de retomar en un futuro próximo el concurso para la construcción de vivienda protegida por parte de promotores privados, que en el caso de la ciudad naval afectará a dos terrenos del polígono residencial de O Bertón. Así lo afirmó durante una visita a esta área con motivo del inicio de la licitación del séptimo y último inmueble público que el gobierno gallego desarrollará en este barrio ferrolano.

“O pasado ano fixemos un concurso de parcelas que quedou vacante”, señaló la titular de Vivenda, explicando que el procedimiento se realizó acompañado de una línea de ayudas destinadas a cooperativistas y promotores privados. El problema, apuntó, es que dichas subvenciones estaban condicionadas por el anterior plan estatal, que solo permitía concederlas a proyectos de alquiler asequible, algo que, aseguró, “aquí en Galicia non funciona”.

No obstante, tras abordar la cuestión con el Gobierno central, se impulsó un nuevo programa nacional que, en esta ocasión, sí permite el conceder dichas ayudas a iniciativas destinadas a la compra-venta. Así, el objetivo del gobierno autonómico es el relanzar el mencionado concurso junto con las subvenciones de cara a complementar las actuaciones que se están realizando en materia de vivienda, como el desarrollo de los 353 hogares del polígono de O Bertón.

Resolver problemas

En cuanto a la visita en sí, Martínez Allegue, acompañada del alcalde, José Manuel Rey, pudo conocer de primera mano los detalles de este nuevo paquete de apartamentos, el último de los siete anunciados en el año 2024 dentro del plan de la administración gallega de incrementar el parque de vivienda pública ferrolano.

Como se recordará, este proyecto definitivo fue aprobado por el Consello da Xunta en su sesión del 27 de julio y posteriormente anunciado por el presidente Alfonso Rueda. A este respecto, la conselleira avanzó que se habían incorporado esa misma jornada a la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia las licitaciones de la ejecución del proyecto y los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

De este modo, tanto la titular autonómica como el regidor ferrolano pusieron en valor el compromiso del gobierno gallego con la vivienda, recordando además que el primer lote de hogares, en las parcelas 1 y 2, se sortearán el próximo mes de septiembre.