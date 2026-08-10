La Diócesis avanza en la apertura a la sociedad de sus fondos bibliográficos

Durante el curso 2025-2026, las bibliotecas de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol han seguido desarrollando diversas iniciativas orientadas a la conservación, organización y difusión de su patrimonio bibliográfico. La labor realizada en los espacios de lectura y conservación de la Domus Ecclesiae de Ferrol y el Seminario de Mondoñedo confirma “una línea de trabajo sostenida en los últimos años, centrada en poner en valor unos fondos que forman parte de la memoria cultural y eclesial de Galicia”, como aseveran.

En este contexto, la diócesis ha querido subrayar también el sentido pastoral y cultural de sus bibliotecas mediante una carta enviada este año a los sacerdotes, en la que se recordaba que los libros y documentos “no son meros objetos”, sino elementos a través de los cuales se custodia la memoria de las comunidades cristianas y se favorece la nueva evangelización. El texto invitaba a considerar la posible donación de bibliotecas personales como un acto de generosidad al servicio de la Iglesia y la sociedad.

La carta insistía en que la diócesis está dispuesta a asumir los compromisos necesarios para garantizar el tratamiento de las donaciones, su conservación, seguridad e integridad, además de su difusión con garantías técnicas y jurídicas cuando sea preciso. De este modo, apuntan que la posible incorporación de esas colecciones de libros y documentos particulares se entiende como una forma de enriquecer un tesoro documental que se configura desde el siglo XVIII.

Mejora incunables

Así, desde la administración diocesana se informa de que a lo largo del curso 2025-2026, las colecciones diocesanas, integradas en la Rede de Bibliotecas de Galicia y en repositorios como Galiciana o Hispana, han continuado con el proceso de catalogación de su fondo moderno, con la incorporación de 7.000 obras al catálogo general. A ello se suman la habilitación de espacios para la lectura y la investigación, así como varios proyectos de digitalización en marcha, “que permiten ampliar la visibilidad y el acceso a estos recursos”, avanzan.

En paralelo, la presencia digital de las bibliotecas diocesanas ha contribuido a acercar al público parte de este patrimonio, mostrando obras singulares y reforzando su proyección cultural. La combinación de difusión en redes, trabajo técnico y llamada a la colaboración hace visible una convicción muy clara: “que las bibliotecas eclesiásticas son también un instrumento de servicio cultural y de evangelización, capaz de unir memoria, investigación y futuro”.

La Diócesis acaba de dar cuenta de una serie de acciones concretas llevadas a cabo durante este curso, como han sido la catalogación de 7.000 nuevas obras del fondo moderno de las bibliotecas de Mondoñedo y Ferrol; el inicio del proyecto de mejora de la preservación del fondo de incunables, con la adquisición de cajas especiales de conservación e instalación y control de las obras; incorporación al fondo de varias bibliotecas personales, como las del historiador y exseminarista Aquilino Iglesia Alvariño y los sacerdotes Xosé Francisco Delgado y Cándido Santómé; valoración in situ de varias colecciones parroquiales como Nosa Señora do Socorro de Ferroll, Santa María de Ribadeo, y San Martiño de Foz; edición de una guía informativa básica en papel, disponible ya en todos los centros diocesanos, para que los usuarios y visitantes conozcan, a grandes rasgos, la historia de cada centro, las formas de contacto, sus redes sociales y cómo acceder al catálogo; también se ha publicado un boletín mensual de novedades incorporadas al fondo; se ha renovado la rotulación de las estanterías de la biblioteca histórica del Seminario de Mondoñedo; se ha realizado una actualización de las colecciones históricas del Boletín Oficial do Bispado y de las publicaciones diocesanas Amencer, Anduriña y Alento y también la presencia constante en redes sociales, como en el perfil de Instagram, que se consolida, con casi 700 seguidores, como una de las principales plataformas de comunicación de los centros.

Al fondo se han incorporado varias bibliotecas personas como la del historiador Aquilino Iglesia Alvariño

En cuanto a las propuestas que se plantean de cara al futuro, el bibliotecario diocesano Carlos Alonso, avanzó que “nos gustaría que nuestros centros prosigan abriéndose cada vez más a la sociedad, con propuestas concretas como pueden ser exposiciones temáticas, pero también presentaciones de libros, recitales así como encuentros de profesionales del ámbito cultural, entre otros”.

También avanzó Alonso que para el próximo curso “estamos valorando una lectura continuada de la bíblia para celebrar efemérides como el Día del Libro y proseguir con las visitas guiadas a la biblioteca histórica del Seminario de Mondoñedo”.