Galicia cierra filas en torno a la futura planta de SAIC en el puerto exterior

La firma china desembarcó en Caneliñas su primera remesa de vehículos MG el pasado mes de julio Daniel Alexandre

La ciudad naval amaneció este lunes con una noticia tan inesperada como alarmante: dos presuntos informes del Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advierten sobre los riesgos de seguridad que supondría la implantación de la planta del gigante chino SAIC en el puerto exterior de Ferrol.

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El malestar generado por los documentos es comprensible, dada la apuesta de la Xunta y el propio Gobierno central por la iniciativa, que supondrá, de completarse, una inversión de 200 millones de euros y la creación de un millar de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos –además de servir de trampolín a otras iniciativas derivadas, como la implantación de industria auxiliar en Mandiá o una fábrica de componentes en As Pontes–. Así, la respuesta a esta información ha sido unitaria, con todas las formaciones con representación en Galicia y las administraciones e instituciones implicadas defendiendo el proyecto empresarial.

Información reciclada

El primero en valorar la noticia fue el alcalde de Ferrol y presidente de la comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey, que fue demoledor en su respuesta, afirmando que los reportes se basaban en “especulaciones e información reciclada” y que, a su juicio, “apuntan más a intereses empresariales que de seguridad”. En este sentido, Rey Varela incidió en que “algunos de los argumentos planteados parecen obviar que vivimos en 2026 y no en 1941”, ironizando con que “ya no hace falta llamar a la consulta de un dentista con vistas a la ensenada para conocer el estado de una ría”, en referencia tanto a un supuesto espía japonés durante el ataque a Pearl Harbor como a la sencillez de observar el interior del Arsenal y de Navantia, así como el movimiento de buques, desde muchos puntos del municipio.

De esta forma, el regidor insistió en su apoyo “sin fisuras” a este proyecto, recordando que “participó” en todas las fases de su implantación junto con la Xunta y el Gobierno y que el mismo cuenta con todas las garantías y todos los informes preceptivos de seguridad. Por último, José Manuel Rey se mostró contundente con que el Concello “no va a dejar pasar oportunidades como ocurrió tantas veces a lo largo de nuestra historia”, haciendo hincapié en que la iniciativa supondrá “hacer realidad” una auténtica “reconversión industrial” y que, llegados a este punto, sería inconcebible que desde el Ejecutivo se emitiese un informe negativo.

“Difícil de entender”

También salió en defensa del proyecto de SAIC el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que afirmó poco después que sería “difícil de entender que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de una falta de seguridad o riesgo militar”. En este sentido, el representante autonómico incidió en que el ejecutivo gallego y el nacional llevan “muchos meses” trabajando en el expediente del proyecto y que, por ello, conocen “perfectamente” su contenido y circunstancias.

En cualquier caso, Rueda Valenzuela afirmó que “no le corresponde a la Xunta” evaluar estos parámetros y que, por tanto, deberá ser Madrid quien “compatibilice” la seguridad con la implantación de proyectos estratégicos. “Es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión”, zanjó.

En cuanto a las consecuencias que pueden tener estas informaciones en la implantación de SAIC en la ciudad naval, el presidente gallego admitió que creía que “no le va a hacer ningún favor” a la iniciativa, incidiendo en la importancia y potencial económico de la misma tanto para Galicia en general como para Ferrol en particular.

Otras agrupaciones

Como se señaló, la iniciativa empresarial fue arropada por todo el espectro político de Galicia, comenzando por el BNG, que anunció, a través de su diputado, Néstor Rego, el registro en el Congreso de una iniciativa “para esixir claridade ao Goberno sobre o apoio a un proxecto industrial que pode reactivar o emprego nunha comarca como a de Ferrol, das máis castigadas no seu día pola reconversión industrial”. A este respecto, el representante calificó de “inaceptábel” la difusión “desa posición” del ejército, solicitando al Ejecutivo que manifieste si apoya esta posición o que, en caso contrario, la desautorice. De esta forma, los nacionalistas estiman que estas informaciones “parecen querer torpedear” una propuesta “por se tratar dunha empresa chinesa”, apuntando a posibles intereses tras la filtración “do amigo americano”.

Por su parte, el Movemento Sumar, a través de un comunicado defendió que el proyecto era “unha oportunidade industrial que Galicia non pode deixar pasar”, incidiendo en su potencial de generación de empleo y de recuperación de las capacidades productivas de la comarca. Asimismo, la formación solicitó al Ministerio de Defensa “que non bote por terra” esta iniciativa y que “actúe con responsabilidade” para permitir que la propuesta “poida avanzar”.

Respuesta institucional

Por el lado del Gobierno central ha sido el ministro de Transformación Digital, Óscar López, el encargado de salir del paso sobre el proyecto. A preguntas de los medios, el responsable se mostró “convencido” de que la planta llegará a buen puerto, pero avanzando que “se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas”. “Cualquier inversión de este tipo lleva aparejados informes que pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable desde el punto de vista económico o de la seguridad nacional”, afirmó.

En esta línea, el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, el socialista Valentín González, celebró las palabras de López Águeda, afirmando que las mismas “despexan dúbidas e trasladan confianza sobre a continuidade dunha inversión importante”. No obstante, el primer edil también incidió en que es fundamental que el Ejecutivo “deixe claro que mantén a súa aposta” por el proyecto “e que compatibilizará” su desarrollo con la seguridad nacional.

Por último, desde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se mostraron especialmente contundentes con la noticia original, asegurando fuentes del organismo que “no contiene nada de novedoso” y que “nos sorprende que siga circulando con tantas imprecisiones”. A este respecto, desde la institución se hizo hincapié en que, a lo largo de toda la tramitación, “nunca ha habido una indicación o preocupación real en este sentido”, recordando además que Caneliñas “no comparte espacio con ninguna infraestructura militar”.

Asimismo, incidió en dos factores clave relativos a los supuestos riesgos de seguridad: por un lado, que el propio Ministerio participa los diferentes comités del Puerto, incluido el Consultivo de Protección, en el que se abordan potenciales amenazas y procedimientos de protección; y, por otro, que el Arsenal y la base naval “están enclavados en medio de dos núcleos de población” y que, por ello, “se puede ver su interior” y el tránsito de buques desde la ciudad.