El Concello publica un vídeo explicativo sobre el dispositivo de tráfico por el eclipse

La playa de Doniños es uno de los puntos clave para la observación del fenómeno Jorge Meis

Ferrolterra cuenta ya las horas para el eclipse total de sol que tendrá lugar este miércoles a partir de las 19.30 horas. Para asegurarse de que todo marcha según lo previsto y que quienes acudan a los puntos de observación recomendados lo hagan con todas las garantías, el Concello de Ferrol publicó hoy en sus redes sociales las restricciones y cambios circulatorios ya anunciados, así como las diferentes consejos de seguridad para el evento, tales como el uso de lentes y filtros de cámara homologados, utilizar protección solar o contar con suficiente agua, entre otros.

La principal novedad, no obstante, es la realización de un vídeo explicativo relativo al mencionado dispositivo de tráfico, en el que se muestra mediante códigos de color las rutas de entrada y salida habilitadas para cada arenal, así como las zonas de acceso restringido, como los cabos Prior y Prioriño. Asimismo, recomienda planear con antelación los desplazamientos, teniendo en cuenta que este plan entrará en funcionamiento a partir de las 14.00 horas.