El Arsenal, listo para contemplar el eclipse total de mano del Real Observatorio de la Armada

Las vistas desde el Arsenal son estupendas para divisar el gran acontecimiento astronómicol Jorge Meis

El Arsenal de Ferrol se prepara para vivir mañana una jornada especial con motivo del avistamiento del eclipse solar total, un fenómeno histórico que se vivirá en las instalaciones navales de mano del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), que hará el oportuno seguimiento científico. Entidades y colectivos de la urbe han recibido una invitación para disfrutar del momento en el interior de las dependencias, desde donde se contemplará la ocultación del sol por parte de la luna.

Esta jornada astronómica, que incluye una conferencia previa al avistamiento, podrá seguirse en directo a través del canal Youtube.

Tras la conferencia, los invitados observarán el fenómeno desde la batería de La Cortina

Las personas de la zona que han recibido la invitación para asistir al acto deberán acceder por la puerta de la Cortina antes de las 18.35, con tiempo suficiente para ocupar los lugares dispuestos en la Sala de Armas. A las 18.45 dará comienzo una conferencia sobre eclipses por parte de personal del ROA, centro de referencia en el estudio y la observación de los fenómenos astronómicos. Media hora después el grupo se desplazará a la batería de la Cortina desde donde se realizará la observación. Los asistentes al acto recibirán las necesarias gafas de protección para disfrutar del evento con plena seguridad.