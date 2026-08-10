Concello de Ferrol y Xunta rechazan la tesis de que la planta de SAIC suponga un riesgo para la Armada

Llegada de los primeros vehículos de SAIC al puerto exterior de Ferrol Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol y presidente de la comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey, ha sido demoledor en su valoración de la tesis que sostiene que el proyecto del gigante chino SAIC en la ciudad naval supone un riesgo para la Armada. "La noticia publicada en muchos lugares, sobre todo especulaciones e información reciclada, apunta más a intereses empresariales que de seguridad", sentenció el regidor.

En este sentido, Rey Varela incidió en que "algunos de los argumentos planteados parecen obviar que vivimos en 2026 y no en 1941", ironizando con que "ya no hace falta llamar a la consulta de un dentista con vistas a la ensenada para conocer el estado de una ría", en referencia a la sencillez de observar el interior del Arsenal y de Navantia, así como el movimiento de buques, desde muchos puntos del municipio. De esta forma, el primer edil insistió en su apoyo "sin fisuras" a este proyecto, recordando que "participó" en todas las fases de su implantación junto con la Xunta y el Gobierno central y que el mismo cuenta con todas las garantías y todos los informes preceptivos de seguridad.

Por último, José Manuel Rey se mostró contundente con que el Concello "no va a dejar pasar oportunidades como ocurrió tantas veces a lo largo de nuestra historia", haciendo hincapié en que la iniciativa supondrá "hacer realidad" una auténtica "reconversión industrial" y que, llegados a este punto, sería inconcebible que desde el Gobierno se emitiese cualquier informe negativo.

"Difícil de entender"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también expresó su postura acerca de estas informaciones, asegurando que sería "difícil de entender que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de una falta de seguridad o riesgo militar". En este sentido, el representante autonómico incidió en que el ejecutivo gallego y el nacional llevan "muchos meses" trabajando en el expediente del proyecto y que, por ello, conocen "perfectamente" su contenido y circunstancias.

En cualquier caso, Rueda Valenzuela afirmó que "no le corresponde a la Xunta" evaluar estos parámetros y que, por tanto, deberá ser Madrid quien "compatibilice" la seguridad con la implantación de proyectos estratégicos. "Es un poco sorprendente que en estos momento el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión", zanjó.

En cuanto a las consecuencias que pueden tener estas informaciones a la implantación de SAIC en la ciudad naval, el presidente gallego admitió que creía que "no le va a hacer ningún favor" a la iniciativa, incidiendo en la importancia y potencial económico de la misma tanto para Galicia en general como para Ferrol en particular.