Voluntarios de Esmelle y Xermade se vuelcan en la Recreación da Malla

Recreación da Malla en Esmelle Jorge Meis

Alrededor de una quincena de vecinos, vecinas y visitantes voluntarios se reunieron este domingo 9 para participar en la Recreación da Malla, una jornada que se celebra en Esmelle desde que en 2016 se restauró la malladora donada por José Benito Sanesteban, vecino de Covas. Con esta celebración se recuerdan aquellos tiempos en los que “estábamos en la parroquia y de ahí no se salía: se recolectaba, molía y luego se cocía, o sea que era el ciclo prácticamente completo”, rememora el presidente de la AVV, Miguel Parra.

En esta convocatoria se cumplen diez años desde la puesta a punto de la máquina que da sentido al encuentro, datada de 1905, ya que en lugar de centrarse en “la malla tradicional de golpear el trigo, el centeno o lo que fuera” se da un salto a una época más reciente, gracias a la labor de rehabilitación de tres vecinos de Esmelle, Juan Luis González López, concretamente del lugar de Castiñeira; Manuel Fernández Beceiro, de Rioxunto, y Manuel Dopico Alvariño, de Currás, que trabajaron mano a mano con otros habitantes de la zona como son Guillermo Rascado (Montecoruto), Francisco Pérez (Covas), Luis Galdo (Moeche) y Pablo Deiros (Becerreá).

Recreación da Malla en Esmelle Jorge Meis

Los participantes, a los que se anima a caracterizarse de mediados del siglo pasado, cuando todavía se utilizaba la tecnología, procedían tanto de la propia parroquia como de otras zonas rurales cercanas, además de “seis o siete ayudantes de Xermade”, un territorio al que están conectados desde que empezó a celebrarse la recreación, con personas que les guiaron al principio y que “siguen viniendo a colaborar”, valora el presidente.

En todo caso, “prácticamente el 90% están en la segunda juventud”, expresa Parra sobre la mano de obra, anhelando la implicación de nuevas generaciones que se interesen por el origen de lo que comen, y convencido de que el problema tampoco es que resulte poco atractivo, ya que “si lo hiciéramos por Internet seguro que estaba a tope de consultas, pero como es presencial...”. Además, dio cuenta de “la suerte de tener dos máquinas” donadas por vecinos, de las que todavía está pendiente de restaurar una.

Proceso

Entre que se va metiendo el cereal en la malladora, que sale por el otro extremo, “y alguna parada técnica que tiene la máquina”, relata, el proceso puede abarcar aproximadamente una hora, teniendo en cuenta que tan solo se trata una pequeña cantidad de trigo procedente de la zona para la demostración, equivalente a la altura de un furgón.