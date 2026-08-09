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Ferrol

Unas 25.000 personas pasaron en Ferrol por Equiocio, en esta edición que celebró su 35º aniversario

El evento incluye actividades de ocio como complemento a las competiciones de hípica

Redacción Ferrol
09/08/2026 23:00
Equiocio actividades
Taller de lengua de signos
Jorge Meis
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Con una nueva jornada de calor se despidió este domingo Equiocio, instalado en el campo de As Cabazas desde el pasado jueves, volviendo a cosechar éxito de público atraído por las competiciones hípicas pero también por la amplia actividad de ocio ofertada hasta la tarde de ayer, con talleres, música, charlas o puestos de venta, entre otros contenidos.

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En unas 25.000 personas cifra la organización el número de personas que visitaron este año la feria dedicada al caballo y a la acción social. El certamen hípico recuperó en esta edición especial, en la que se cumplieron 35 años del evento, tras años aparcada, la tradición singular del nombramiento del jinete de honor. Una distinción que se otorgó a Manuel Sánchez Hermida, que fuera jefe de protocolo del Concello de Ferrol, en reconocimiento al apoyo brindado al evento desde su nacimiento.

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Equiocio Ferrol se despide con su formato “original y único”, que como señalaba días atrás el presidente del Comité organizador, Ricardo Pérez Lama, es la mezcla perfecta de hípica, turismo, cultura, gastronomía, inclusión, igualdad, sostenibilidad y familia.

Equiocio actividades
Las actividades atrajeron a numeroso público
Jorge Meis

La faceta de ocio contó con actividades vinculadas con la salud integral –talleres de sonoterapia y reflexología–, degustaciones de productos del mar, talleres infantiles de cocina, el “test drive” de Integral Motion; o las charlas de la Universidad, entre otras muchas.

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