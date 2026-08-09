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Ferrol

Los establecimientos de A Magdalena celebraron su Festa do Comercio con actividades

El próximo viernes habrá otra oportunidad de adquirir productos rebajados y disfrutar de más iniciativas

Redacción Ferrol
09/08/2026 00:11
Comercio en la calle
Comercio en la calle
Jorge Meis
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Los establecimientos del Centro Comercial Aberto A Magdalena celebraron otro sábado más de Festa do Comercio, acercando al cliente sus productos incluso fuera de los locales. 

En horario de mañana –de 11.00 a 14.00 horas– los establecimientos sacaron a la calle sus productos de calidad y a precios muy competitivos, aprovechando la época de segundas rebajas.

Para animar al consumo local se realizaron obsequios a los clientes presentando sus tíckets, talleres infantiles para los más pequeños de la casa, además de ofrecer, como vienen siendo habitual, la posibilidad de estacionamiento gratuito en los parkings de la zona. La actividad se repetirá el viernes 14.

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