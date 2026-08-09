Los bomberos de Ferrol extinguen un pequeño incendio en el entorno de la playa de Caranza

Captura de una publicación en redes de los bomberos del incendio Cedida

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse hoy domingo hasta el barrio de Caranza a causa de un conato de incendio en el entorno de la playa urbana del barrio.

Según indicaron tanto fuentes consistoriales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró en torno a las 16.45 horas en una zona de maleza próxima a la plataforma de acceso al área rehabilitada del arenal. Fue un particular el que alertó del fuego a la central autonómica, detallando que estaba viendo salir humo de la mencionada zona verde, pero que, por el momento, estaba afectando a un área reducida.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar a los bomberos ferrolanos, que acudieron con un camión con motobomba y cinco efectivos, y a la Policía Local –también se dio parte a la Nacional, pero su presencia no fue necesaria–. Los funcionarios municipales, apuntó el Centro Integrado, confirmaron posteriormente que el incendio fue de pequeñas dimensiones, siendo extinguido en cuestión de minutos.

De este modo, tras refrescar la zona para garantizar la seguridad de los vecinos, el operativo se dio por finalizado, regresando los bomberos a base.