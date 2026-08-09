Las tiendas ‘delicatessen’ más tradicionales de Ferrol conquistan a los turistas con sus sabores únicos

Emilio Castro en su establecimiento El Rápido Jorge Meis

A comienzos de semana, concretamente el pasado martes, abrió sus puertas, tras cuatro meses de reformas, la Pescadería de Ucha. El objetivo de esta rehabilitación, además de dar un más que necesario lavado de cara a las instalaciones, era la de crear un espacio más moderno, accesible y que resultase más atractivo tanto para los ferrolanos como para los turistas que visitan la ciudad.

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Y es que no es ningún secreto que una de las metas del actual gobierno local con este proyecto y con el que se sigue planeando entre bambalinas para el mercado de A Magdalena, ambos bajo la modalidad de ‘gastromercado’, es la dinamización de los mismos transformándolos en algo más que un lugar para la venta de alimentos. La cuestión, por tanto, es qué atractivo pueden tener para quien viene de fuera, o más bien cómo pueden mantener su esencia al tiempo que sirven como activo turístico para la ciudad.

El tiempo dirá si el adoptar la etiqueta ‘gastro’ y servir propuestas culinarias, tanto en la casi finalizada actuación como en la futura, genera la respuesta que busca el Concello. Pero lo que sí está claro, como lleva años demostrando con sus conservas una de las placeras, Loli Neira, de Mercabacalao, es que el recinto puede o no resultar atractivo, pero es el producto de aquí el que realmente tiene ‘gancho’.

Mayor flujo de clientes

Viendo como muchos turistas, nacionales e internacionales, se dejan seducir por algunos de los productos más exclusivos del mercado, cabe preguntarse si este mismo fenómeno se da en otros establecimientos de la ciudad y hasta qué punto marca la diferencia para sus titulares. Y quién mejor para hablar de ello que los profesionales que regentan algunos de los establecimientos más longevos de la ciudad naval.

Julio y Agosto son dos meses de gran actividad en Casa Amador Jorge Meis

“Yo sí que creo que los turistas se interesan por los negocios más tradicionales, porque al final buscan lo diferente, algo que no se encuentra en las tiendas habituales o las grandes superficies”, afirma Emilio Castro, responsable del establecimiento El Rápido –calle Magdalena, 139–, poniendo como ejemplo la bica de castañas o las galletas de jengibre, “cosas puntuales con poca presencia porque provienen de factorías pequeñitas”. No obstante, también señala que, aunque muchos visitantes nacionales y algunos internacionales se acercan a apreciar el establecimiento, el principal público “de fuera” son los ferrolanos que viven en otras zonas y que “vuelven a sus casas” por las vacaciones o fechas señaladas, así como vecinos de otras parroquias y municipios cercanos.

También observa un incremento en el número de clientes foráneos Elías Yáñez, gerente de Mundo Alimentación –calle María, 135–, “sobre todo a finales del mes pasado y principios de este”. En su caso, relata que cuenta con una clientela visitante muy variada, pero que mucha “busca regalos, producto gallego”, además de personas naturales de la ciudad naval pero residentes en otras localidades que cuando vuelven a la rutina diaria quieren llevarse de aquí los sabores de toda la vida.

Finalmente, Montse Pérez, una de las responsables de otro de los decanos ‘gourmet’ de Ferrol, Casa Amador –calle Carmen, 17–, apunta que la presente temporada estival está resultando muy positiva. “Este verano está siendo bueno, porque con las temperaturas que se alcanzan ‘por allí abajo’, la gente tiende a subir, aunque este año aquí el calor también aprieta”, apunta. En el caso de este establecimiento, el tránsito de clientes de fuera es más elevado durante el mes de agosto, mientras que los ferrolanos ‘retornados’ son más habituales en épocas como los festejos navideños o la Semana Santa.

Perfil de los turistas

En cuanto al perfil de los usuarios foráneos, varía notablemente entre un establecimiento y otro. Mientras que en El Rápido y Mundo, especialmente en el primero, prevalecen los locales residentes en el exterior y los visitantes de dentro de Galicia, en Casa Amador se da una diversidad mayor. “Se interesan por esta clase de negocios. Algunos ya nos conocen de otros años y otra gente cuando pasa ve la tienda, le gusta y entra”, detalla Montse Pérez.

Los productos navideños son los más demandados en Mundo Alimentación EC

Curiosamente, los tres profesionales –así como Loli Neira, cuando se le preguntó tiempo atrás– coinciden en que los turistas con un menor impacto en sus negocios, si es que tienen alguno, es el de los cruceros. “Pasan ‘de mirandolas’, porque vienen ya con todo pagado. Alguno se acerca por la gran sorpresa o porque tenemos productos que en sus países de origen son carísimos y aquí los pueden comprar más baratos”, explica Emilio Castro, señalando que en ocasiones “se llevan algún licor”, pero que no es lo usual. Lo mismo sucede en Casa Amador, donde el impacto económico de estos visitantes “no es significativo”. “Dependiendo de la nacionalidad, pueden acercarse algunos, hacer alguna compra, pero no”, sentencia Pérez.

Asimismo, por la novedad del evento, se abordó con los tres profesionales si habían notado un incremento en el número de turistas –y por tanto, de potenciales clientes– a raíz del eclipse del próximo día 12. En todos los casos, los profesionales señalaron que no habían percibido nada fuera de lo habitual para la época. Concretamente, Castro estima que posiblemente mucha gente vuelva al domicilio familiar para observar el fenómeno, pero que su impacto estaba siendo nulo, mientras que Pérez señaló que las cifras de ocupación hotelera mostraban “que estaba todo al completo”, pero que ellos no estaban percibiéndolo porque agosto ya es de por sí un mes de gran actividad.

Productos estrella

Como ya se señaló, el auténtico activo turístico de Ferrol en el caso de estos establecimientos es el producto gallego, pero esto no quiere decir que en cada uno de los negocios tengan algunos artículos más populares que otros –eso sí, obviando las reservas de café que se llevan de vuelta los ferrolanos de fuera de Amador y El Rápido–.

El turismo de cruceros tiene un impacto casi nulo en los establecimientos Jorge Meis

Así, el caso de Mundo Alimentación es quizás el más curioso, pues el mayor flujo de clientes foráneos que recibe se concentra en Navidad, por lo que los dulces típicos de la época son los más populares. “Buscan lo de aquí, las pastas, el aceite también se vende muy bien... Pero al final lo que más vendo son jamones, mazapán y polvorones”, relata entre risas.

Emilio Castro, por su parte, lo ve claro: lo que más tirón tiene, con diferencia, es lo local. “Son muy populares los vinos gallegos, los productos de aquí en general. Las conservas, las mermeladas, las galletas, los bombones... Y después los licores clásicos de aquí, el de hierba, de café, tostado, de toxo... Pero insisto con los vinos, que están muy de moda, como los Godellos y los Mencías, de zonas muy puntuales. Buscan lo diferente”.

Esta misma tendencia se repite en Casa Amador, donde los productos estrella son “los netamente gallegos”. “Se llevan dulces, quesos y en el caso de la bodega algún licor y vinos, sobre todo blanco. Se lo llevan para ellos o para regalo, pero siempre artículos locales”, relata Montse Pérez. Y es que traer de vuelta los sabores de una tierra siempre valdrá más que cualquier otro ‘souvenir’.