Las olas de calor en Ferrol provocan una caída de peregrinos durante el pasado mes de julio

Los primeros días de agosto las cifras ya superan las de 2025 D.Alexandre

Es casi una costumbre que cada mes aumenten las cifras de peregrinos que realizan el Camino Inglés con respecto al año precedente. Sin embargo, en julio esa tendencia se ha roto y el número de viajeros se ha visto reducido un 6% con respecto a la misma fecha de 2025.

Pese a este dato negativo, el global del año en curso el número de viajeros es mayor que el contabilizado el pasado ejercicio de enero a julio, con un crecimiento total del 2%.

La ruta que parte de Curuxeiras ha registrado hasta la fecha 17.930 peregrinos, 8.046 españoles (45%) frente a 9.884 extranjeros.

En lo que va de año, salvo enero y ahora también julio, todos los meses se han mejorado datos de la pasada campaña. En el de enero la caída fue muy importante, del 21%, y se achacó entonces al mal tiempo reinante y los numerosos frentes que azotaron Galicia las primeras semanas del año. El resto de meses que siguieron las cifras ya fueron siempre positivas, con aumentos de entre 1 y el 6%.

Cabe citar que pese a esa caída de julio, agosto ya presenta excelentes cifras y solo en los primeros cinco días el aumento de caminantes con respecto a 2025 supera el 12% (entre el 1 y 6 de agosto cubrieron la ruta casi 700 viajeros, en su mayoría nacionales). Dicho lo cual, la meteorología se presenta como el principal condicionante para realizar el Camino de Santiago y, en concreto, el itinerario que parte de Ferrol.

En lo que va de ejercicio el número de viajeros de todas las rutas ha subido en relación con 2025 un 6%. Así, hasta la fecha (datos del viernes 7) han sido 323.995 las personas que se han decantado por alguno de los recorridos jacobeos, con mayor presencia de participantes extranjeros, representando los turistas nacionales tan solo el 37% del total.

Según los datos publicados a diario por la Oficina del Peregrino en Compostela, estos días arriban a la plaza del Obradoiro a diario más de 2.000 viajeros (el jueves 6 fueron 2.855).

La ruta del Camino Inglés, en cambio, la culminan a diario unas 200 personas.

4.000 peregrinos

Las cifras arrojadas por la oficina compostelana revelan que el pasado mes, uno de los más potentes del año junto a agosto, fueron 4.080 los viajeros que se decantaron por esta vía de peregrinación a Santiago que parte de la ciudad naval. De ese total, 2.351 fueron españoles (58%) frente a 1.729 extranjeros. Como se recordará, es habitual que los viajeros de otras nacionalidades sean mayoría hasta llegada la campaña estival que es el caminante nacional el que más se anima a realizar alguna de las rutas jacobeas que atraviesan el país. A los turistas nacionales, le siguieron en julio los procedentes de Italia, Estados Unidos y Alemania, en este orden.

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes más numerosos que los gallegos que realizan el Camino Inglés

En el caso de los españoles, las comunidades de procedencia con más participación en la ruta jacobea ferrolana fueron: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Extremadura, Canarias, Castilla León, Murcia y Aragón.

Tras Ferrol, algunos viajeros iniciaron ruta en A Coruña, Irlanda, Reino Unido, Neda o Narón

Se trata de una tendencia similar a de otros ejercicios. Así, en 2025 los españoles constituyeron el 44,80 del total y tras ellos se situaron los viajeros italianos (10,98%), estadounidenses (7,11%); portugueses (5,55%); ingleses (5,35%) y alemanes (4,39%). Por comunidades autónomas, madrileños, andaluces, valencianos, catalanes y gallegos fueron, en ese orden, los más numerosos en el pasado 2025.

El 96% de los viajeros parte de Ferrol dejando la opción coruñesa y de otros concellos muy relegada

Cabe señalar que el 96,71% de los viajeros totales contabilizados en 2025 comenzaron el Camino Inglés en Ferrol, frente a otros puntos de partida como son, en el orden citado: A Coruña (1,92%); Irlanda (0,41%); Reino Unido (0,32); Neda (0,28); Narón (0,17) o Fene (0,06), entre otros. Solo 4 personas iniciaron peregrinación desde Pontedeume, dos lo hicieron partiendo de Xuvia y una persona desde Ortigueira.