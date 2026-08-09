La Cofradía de Pescadores de Ferrol celebra el gran éxito de la última edición de la Festa do Grumete

Los percebes fueron uno de los productos estrella de la carpa de degustación Jorge Meis

El puerto de Ferrol cerró este domingo una nueva y exitosa edición, la cuarta ya, de su Festa do Grumete. El evento, organizado por la Autoridad Portuaria y que buscaba dar continuidad al calendario de actividades iniciado la semana anterior con el Mercado Medieval, gozó durante sus dos jornadas de un tiempo inmejorable, lo que contribuyó, a juicio del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, a un nivel de participación ciudadana más elevado que el del pasado 2025.

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“Estamos muy contentos. No se puede comparar a los días gordos de Semana Santa, porque aquello es una barbaridad, pero sí que calificamos la asistencia de media-alta”, apunta el representante. En este sentido, detalla que los momentos de mayor flujo de personas fueron la noche del sábado y la primera mitad del día de este domingo, señalando que en este último momento buena parte de sus existencias ya se habían agotado. Y es que, como ocurrió con la cita de la pasada semana, el pósito local instaló una carpa de degustación de producto de la ría a precios populares en la que se sirvieron navajas, percebes, almeja rubia, mejillones y sardinas. De hecho, ante la previsión de quedarse sin existencias, se optó por incluir un arroz marinero para la última ronda.

Festejo consolidado

“El resultado es bueno y estamos viendo que la gente se va quedando con los eventos”, relata Chacartegui, señalando que la propuesta más popular, los hinchables –que este año pasaron de cinco a siete– estuvieron “llenos” durante ambos días. A este respecto, el profesional también hace mención a las condiciones meteorológicas, apuntando que el grado de participación “depende mucho” de estas –especialmente cuando parte de las atracciones son acuáticas–, dado que, si hace mucho calor, “la gente va directamente a la playa y no se pasa hasta que está de vuelta”.

El número de hinchables se incrementó respecto a la edición anterior Jorge Meis

Otro punto en el que también incidió el patrón mayor es en el trabajo realizado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en la organización de la cita, destacando nuevamente la buena sintonía entre el pósito y el nuevo presidente de la institución portuaria, José Antonio Álvarez. En este sentido, el representante puso en valor la predisposición del directivo a seguir participando e impulsando esta clase de eventos, haciendo hincapié en su relación con el sector pesquero derivada de su anterior posición en Portos de Galicia.

En cuanto al género despachado durante la fiesta, Gustavo Chacartegui apunta que de momento no se cuenta con cifras concretas, pero sí puede avanzar que, entre esta y el Mercado Medieval, se dio salida a cerca de una tonelada de mejillones –de Cambados y de Vigo–; unos 500 kilos de percebes; sobre 300 de almeja rubia; 250 de navaja, de los que no se habían agotado todos; y de sardinas se despacharon diez cajas.