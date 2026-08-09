FeC solicita información sobre cómo afectarán las obras de A Malata a las localidades del estadio

A Malata, placas retiradas del estadio Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común ha reclamado al gobierno local que se traslade en la comisión de Deportes la información pertinente sobre el calendario de obras del estadio municipal de A Malata, con el fin de conocer con antelación los perjuicios que pueden ocasionar las obras en la visibilidad de los partidos para los que pagan los abonos o para las entradas libres.

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De este modo, desde FeC se recuerda que la reforma de la cubierta de A Malata debe suponer un paso en la modernización de un espacio municipal, con una inversión de cerca de cuatro millones de euros. Como ya es visible el desmantelamiento de gran parte de la cubierta en las zonas de preferencia y fondo norte, estando a poco más de un mes del comienzo de los partidos en el estadio, la formación pide información y transparencia, en una obra financiada con dinero público, y que va a afectar de una forma u otra a las localidades, tanto si hace buen tiempo como si llueve.

Quieren que se informe del calendario de obras, cómo va a afectar a cada grada, y si va a suponer cambios de localización para los abonados, además de querer saber cuánto tiempo y bajo qué condiciones se desarrollarán los trabajos en el campo municipal.