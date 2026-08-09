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Ferrol

El campo de As Cabazas despide esta tarde otra edición de Equiocio

La UDC muestra en el salón del caballo su compromiso con la innovación, el bienestar y la sociedad

Redacción Ferrol
09/08/2026 00:07
Inaguración Equiocio 2026
Equiocio 2026
Daniel Alexandre
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Desde que abrió sus puertas el pasado jueves, el campo de As Cabazas ha sido un continuo ir y venir de gente. Las competiciones hípicas deportivas han atraído a muchos aficionados al mundo del caballo, pero, muchos otros, acuden anualmente a Equiocio para disfrutar de una jornada llena de actividades y con stands de muchas asociaciones y organismos.

Este es el caso de la Universidade da Coruña que participa en esta edición, que hoy llega a su fin, con un espacio expositivo en el que se muestra su oferta académica, la actividad investigadora e innovadora del Campus Industrial de Ferrol, así como sus servicios relacionados con el ámbito de la responsabilidad social.

Stand de la UDC en Equiocio
Stand de la UDC en Equiocio
Cedida

Las charlas para los asistentes y la muestra de los proyectos de investigación desarrollados congregaron estos días a numeroso público.

Este domingo se pone el cierre a esta 35ª edición de Equiocio con una amplia programación que comenzará con actividades de limpieza y elaboración de un mural con los residuos recogidos, taller de lengua de signos, de cocina creativa, de los beneficios de las plantas, actividades de sonoterapia o las catas y degustaciones de Galicia sabe a Mar, en horario de mañana.

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Por la tarde, continuarán los talleres vinculados con el cuidado de la piel con productos naturales, de ocio como el taller de lettering o de formación como el que ayuda a ordenar y organizar los hogares. Un acercamiento al helado artesanal será la última propuesta, antes de la sesión DJ en la terraza de Equiocio.

La competición hípica se despide también en la jornada dominical.

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