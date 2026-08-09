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Caranza

El Campeonato de Pesca de Choco en Caranza abre el apetitito para el 29 de agosto

La fiesta gastronómica del barrio es una de las más importantes de las dedicadas a este producto en Galicia 

Redacción Ferrol
09/08/2026 11:11
Campeonato de Pesca de Choco en Caranza
Campeonato de Pesca de Choco en Caranza
Jorge Meis
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Un total de 25 tripulantes salieron ayer, sábado 8, en 18 embarcaciones para participar en el Campeonato de Pesca de Choco, que organiza el Club Náutico de Caranza con la colaboración de la asociación López Bouza, abriendo boca a la fiesta gastronómica del sábado 29.

Después de la veterana cita que se celebra en Redondela dedicada a este producto, la Festa do Choco de Caranza es una de las más importantes de Galicia y este año celebrará su XII edición en la avenida de Cartagena, con el pregón que da inicio al encuentro previsto para las 19.00 horas.

El Concello de Ferrol instalará una carpa en el evento, en este caso organizado por la asociación López Bouza en colaboración con el Club Náutico de Caranza, para el que ya se están pescando ejemplares meses antes de este campeonato.

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