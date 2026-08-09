Cáritas desarrollará este mes de agosto actividades de la campaña ‘Veráns de lecer e consumo’

El Instituto Galego de Consumo desarrolla actividades a lo largo del año Cedida

La Consellería de Empleo, Comercio e Emigración, a través del Instituto Galego del Consumo e da Competencia (IGCC), continúa desarrollando la campaña ‘Veráns de lecer e consumo’ , un programa gratuito puesto a disposición de todos los ayuntamientos gallegos con el objetivo de fomentar entre la infancia y la juventud hábitos de consumo responsable mediante propuestas educativas y de ocio. A lo largo de lo que resta de agosto, la campaña reforzará su presencia sobre el territorio con un calendario que llegará a alrededor de 25 localidades, entre ellas la de la ciudad naval, a través de Cáritas Mondoñedo-Ferrol.

Así, el día 25, a las 10.30 horas, tendrá lugar en Canido la iniciativa ‘A xincana do consumo responsable’, mientras que el día 31, a la misma hora y en el mismo barrio, se tratará el ‘Consumo na rede’.

El programa está compuesto por distintas propuestas adaptadas a las diferentes edades de las personas participantes y centradas en cuestiones como el consumo responsable, los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la publicidad o el consumo en la red. Así, la yincana está dirigida a jóvenes entre 7 y 12 años, a la que se suman otras propuestas como la de consumo digital.

A través de esta campaña, la Xunta refuerza su apuesta por una educación transversal en materia de consumo mediante un modelo de ocio alternativo.

La Escola Galega de Consumo, dependiente del IGCC desarrolla a lo largo del año labores divulgativas en esta materia para la ciudadanía.