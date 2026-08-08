Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tradiciones

La Recreación da Malla invita al público a rememorar el trabajo comunitario en Esmelle

Este domingo 9, la máquina de 1905 restaurada hace 10 años para la celebración se vuelve a poner en funcionamiento y, al final de la jornada, Paulino Gasalla habla del eclipse

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:41
La histórica malladora fue donada por un vecino de Covas
La histórica malladora fue donada por un vecino de Covas
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Esmelle acogerá este domingo 9 dos actividades enmarcadas en el programa Verán Cultural, que anima desde principios del mes de julio la parroquia ferrolana. La jornada se inaugurará a las 12.00 horas con la popular Recreación da Malla, un encuentro en el que revive la tradición del trabajo comunitario vinculado al cultivo del trigo, que se desarrollaba en la zona a mediados del siglo XX.

La máquina original, una Ellis Keystone Agricultural Works datada de 1905, que es la que se usa anualmente en esta propuesta, volverá a ponerse en marcha una vez más para dar a conocer todo el proceso que realizaban los vecinos y vecinas de este territorio después de la cosecha del cereal.

Las labores consistían en separar el grano del trigo de la paja, empleando la denominada malladora, que fue restaurada por Proxecto Esmelle en 2016, precisamente para recrear estas jornadas de trabajo que solían aprovecharse como un espacio de convivencia.

Charla del eclipse

Al final del día, a las 20.00 horas, Paulino Gasalla, como especialista en astronomía, impartirá la conferencia ‘Medidas de protección para ver o eclipse’, con vistas al acontecimiento del miércoles.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620