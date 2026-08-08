La Recreación da Malla invita al público a rememorar el trabajo comunitario en Esmelle

La histórica malladora fue donada por un vecino de Covas Emilio Cortizas

Esmelle acogerá este domingo 9 dos actividades enmarcadas en el programa Verán Cultural, que anima desde principios del mes de julio la parroquia ferrolana. La jornada se inaugurará a las 12.00 horas con la popular Recreación da Malla, un encuentro en el que revive la tradición del trabajo comunitario vinculado al cultivo del trigo, que se desarrollaba en la zona a mediados del siglo XX.

La máquina original, una Ellis Keystone Agricultural Works datada de 1905, que es la que se usa anualmente en esta propuesta, volverá a ponerse en marcha una vez más para dar a conocer todo el proceso que realizaban los vecinos y vecinas de este territorio después de la cosecha del cereal.

Las labores consistían en separar el grano del trigo de la paja, empleando la denominada malladora, que fue restaurada por Proxecto Esmelle en 2016, precisamente para recrear estas jornadas de trabajo que solían aprovecharse como un espacio de convivencia.

Charla del eclipse

Al final del día, a las 20.00 horas, Paulino Gasalla, como especialista en astronomía, impartirá la conferencia ‘Medidas de protección para ver o eclipse’, con vistas al acontecimiento del miércoles.