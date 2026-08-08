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Tecnología y comunidad

El futuro será “Solarpunk”, una idea a desarrollar con cocinas solares y música en Canido

La jornada, que incluirá una degustación de pinchos y paella vegana, empezará con una charla del antropólogo e investigador del CSIC Emilio Santiago

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:55
Una exhibición de cocinas solares con Picos do Sol
Una exhibición de cocinas solares con Picos do Sol
Jorge Meis
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Este domingo 9 se celebra en el centro cívico de Canido una jornada bajo el título de ‘Solarpunk’, un concepto que abordará el antropólogo e investigador del CSIC Emilio Santiago para dar inicio a la propuesta, a las 12.00 horas. A lo largo de la jornada también habrá música y comida para alargar este encuentro que gira alrededor de la tecnología, la naturaleza y la comunidad.

La charla ‘Si hai futuro e será solarpunk’ vendrá de la mano de un especialista cuyas líneas de investigación se relacionan con las humanidades energéticas, experiencias transformadoras de transición ecológica y procesos sociales derivados de políticas climáticas.

El trío de cuerda Kreze dará el relevo a la 13.30 y la música continuará a partir de las 15.30 con el hombre orquesta Zapoitxo!. Entremedias, está previsto que empiece la degustación de pinchos y paella vegana, con la muestra de cocinas solares de Picos do Sol.

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