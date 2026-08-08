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Solpores en Canido

Del Festival Noroeste a Canido, Sofi Peries estrena los Solpores de agosto: penúltima llamada

Las sesiones de Ferror Records del sábado siguen con la “foltrónika” de MoOoM y el DJ set contundente de REA

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:33
Sofi Peries ofrece tanto sesiones de DJ como actuaciones en vivo
Sofi Peries ofrece tanto sesiones de DJ como actuaciones en vivo
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Los penúltimos Solpores en Canido del verano, el ciclo de Ferror Records que combina conciertos en directo con sesiones de DJs, arrancarán con fuerza de la mano de Sofie Peries, una de las artistas que ayer subieron al escenario del Festival Noroeste en A Coruña. El próximo sábado 15 actuará en el centro cívico del barrio, dentro de este programa que apuesta por reducir aforos para disfrutar de una experiencia más relajada, preparando el ambiente para MoOoM y REA.

Esta sexta edición de los Solpores, identificada con el diseño de la ilustradora y fotógrafa ferrolana Rita G. Rivera, continuará a las 20.00 horas del sábado con Sofi Peries, una artista y DJ que no deja lugar a la indiferencia en sus directos performáticos, en los que juega con distintos géneros y sensaciones para ampliar así las fronteras de la música urbana y de la electrónica alternativa.

La propuesta de MoOoM, en cambio, se define como “foltrónika tradicional” por fusionar músicas gallegas de transmisión oral con electrónica de amplio espectro, un ritual sonoro que se plasma en el álbum, publicado con Ferror Records, ‘Atlántica’.

A partir de las 22.00 horas, despedirá la cita REA, una DJ gallega que dio sus primeros pasos en el sector con el colectivo Dial_Electronico y actualmente se integra en Vertebra. Sus referencias abarcan EBM, el drum&bass más deconstruido, dub techno, IDM, electro, etc.

Solpores cuenta con financiación del Concello y el apoyo de la Asociación Veciñal.

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