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Defensa

Visita de la Marina italiana a la base naval de Ferrol, donde conocieron las F-100 y un BAC

Alumnos de segundo curso de la escuela naval del país transalpino disfrutaron de la experiencia

Redacción Ferrol
07/08/2026 17:16
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Los alumnos marineros pudieron conocer las instalaciones navales y dos buques
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La Marina Militare italiana compartía en las últimas horas su paso por Ferrol, concretamente por la base naval de la ciudad, en la que pudieron visitar varias unidades militares.

Alumnos de segundo curso de la escuela naval del país transalpino tuvieron ocasión de conocer por dentro las dependencias militares ferrolanas, donde pudieron subir a bordo del Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) ‘Cantabria’, así como la fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ (F-102).

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Foto de grupo durante la visita
Armada

La visita ha permitido “profundizar en la organización, las capacidades operativas y los sistemas de a bordo de los dos buques militares, representando una importante ocasión de crecimiento profesional y de intercambio de conocimientos”, expresaron desde la Marina Militare.

La Marina italiana manifestó también tras la visita a dependencias navales de Ferrol que “experiencias como esta contribuyen a ampliar la preparación de los futuros oficiales, reforzando la conciencia de valor de la cooperación internacional”

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