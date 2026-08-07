Una reacción química provoca una explosión en un local de hostelería del centro de Ferrol

Un vecino que pasaba por la calle fue quien alertó al 112 Daniel Alexandre

Numerosos vecinos del barrio de A Magdalena se despertaron esta mañana por un fuerte estruendo. Se trataba, según indicaron fuentes presenciales, de una explosión en el interior de un local de hostelería, el Congreso, situado en el número 54 de la calle Dolores.

Según relataron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como el propio Concello de Ferrol, el suceso, en el que no se registraron heridos, tuvo lugar en torno a las nueve de la mañana en la cocina del establecimiento. Tal y como indicó la central autonómica, fue un particular que se encontraba cerca del negocio en ese momento el que alertó del incidente, informando de que había escuchado un intenso estallido y que había visto "arquearse" las persianas del local, tras lo cual comenzó a salir una intensa humareda.

Así, ante la sospecha de que podría tratarse de un escape de gas, desde el 112 se movilizó hasta el lugar al parque municipal de bomberos, una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de la Policía Nacional y Local. No obstante, tal y como se apuntó desde el gobierno local, tras realizar las pertinentes mediciones, los profesionales constataron que la explosión no se debía a una fuga.

Posteriormente, como detallaron los propios bomberos al Centro Integrado y el propio responsable del establecimiento, se descubrió que la detonación se produjo por una mezcla de productos químicos en el lavavajillas. Asimismo, desde el Concello se señaló que, pese a lo llamativo del suceso, los daños provocados en el negocio fueron de carácter leve.