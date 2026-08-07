Una iniciativa vecinal contra la creación de un polígono en Mandiá supera las 200 firmas

El polígono sumará 1,6 millones de metros cuadrados de suelo industrial al municipio Emilio Cortizas

Un grupo de vecinos de la parroquia ferrolana de Mandiá inició esta semana una campaña en las redes para mostrar su rechazo a la propuesta para crear un polígono industrial en el área y ganar apoyos contra esta iniciativa. La acción reivindicativa, que arrancó el pasado miércoles a través de la plataforma virtual Change.org, parece estar ganando tracción, superando durante la tarde de este viernes las 200 firmas.

“Para nosotros, los residentes, no es solo un lugar en el mapa, sino un hogar lleno de historias, tradiciones y una comunidad unida por un mismo amor hacia su parroquia”, reza la petición, dirigida a las administraciones local y autonómica. En este sentido, los impulsores señalaron, en un comunicado de prensa paralelo, que si bien la solicitud es nueva, no es así la reivindicación, recordando que ya en 2005 se organizaron numerosas concentraciones bajo el lema “En Mandiá, polígono non”.

Participación

A este respecto, insisten en que su objetivo es defender este territorio, así como reclamar “que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto se adopte con la máxima transparencia, escuchando a la población afectada y valorando todas las alternativas posibles”. De hecho, los afectados exigen la aclaración de ciertas cuestiones, entre ellas la justificación para el desarrolle de esta área empresarial, así como “los criterios técnicos y territoriales que sustentan esta propuesta”.

Y es que, como afirman en la petición, el futuro polígono industrial, “amenaza con alterar irreversiblemente la tranquilidad que tanto valoramos y destruir el ecosistema”. Por ello, hace un llamamiento a la población ferrolana para que de visibilidad a sus reivindicaciones, además de instar a las administraciones “a que su voz sea tenida en cuenta durante las próximas fases de planificación y toma de decisiones”.

Proyecto longevo

La creación de suelo industrial en Mandiá, concretamente en los terrenos de la antigua estación de radio, ha sido un objetivo de los diferentes gobiernos locales desde hace décadas. No obstante, el primer paso real en su consecución se dio en marzo de 2023, cuando se ratificó el convenio firmado ocho años antes con el Ministerio de Defensa para el traspaso de activos castrenses en desuso, incluido el acuartelamiento Sánchez Aguilera y los mencionados terrenos en la parroquia ferrolana.

El siguiente gran avance, asimismo, tuvo que esperar tres años, hasta el pasado 4 de agosto, cuando la Xunta anunció la adjudicación de la redacción del plan de ordenación para esta área, que sumará más de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo industrial al municipio.