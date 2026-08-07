Un viaje por la comarca a través de la oferta turística municipal de Equiocio

Equiocio jornada del viernes Daniel Alexandre

Equiocio enfila este sábado la que será la tercera jornada de un programa que el viernes volvió a congregar a gran número de visitantes.

El certamen destaca un año más por ser escaparate fundamental del geodestino Ferrolterra-Rías Altas, poniéndose al servicio de la ciudad naval y del conjunto de la comarca para ofrecer, en un simple recorrido, un surtido de buenas razones para aprovechar la estancia en el territorio o para volver, como precisan desde la organización.

Ferrol está más presente que nunca en el certamen hípico y de ocio familiar. Así, al stand municipal, en el que el público encontrará material promocional con los principales planes para el verano, se suman instituciones como la Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao o la UDC, y las dos grandes citas declaradas fiestas de interés turístico. De este modo, Equiocio Ferrol reserva espacio para la coordinadora de rondallas y la difusión de la Noche de las Pepitas y, por primera vez, también para la Semana Santa ferrolana, celebración de interés turístico internacional que atrae a miles de personas cada año.

Este escaparate turístico incluye además de Ferrol, otros cinco concellos que forman parte del Camino Inglés y que apuestan por el evento para promocionar sus valores. Es el caso de Narón, que promociona sus caminos de peregrinación y su tarta oficial; Neda con su XXXVI Fiesta del Pan, de interés turístico gallego; Cabanas y su “Mar, natureza e sabores” y Pontedeume con el legado de los Andrade. A todos ellos se suma también Valdoviño, cuyo alcalde estuvo presente en la sesión inaugural, con su apuesta por el surf y su histórico Pantín Classic y la tradicional bajada de carrilanas a San Mamede, que se celebra este preciso fin de semana. La villa aresana también exhibe en Equiocio su oferta de ocio estival y su ya clásico “Ares indiano”. Asimismo, la Mancomunidade de Concellos ofrece una visión global de los 22 municipios que forman parte del Geodestino Ferrolterra.

Finalmente, los mariscos y pescados de la ría, que sirve la Cofradía de pescadores de Ferrol y la Cofradía Santiago Apóstol de Barallobre, dan forma a las exitosas degustaciones gratuitas que se ofertan en el espacio ‘Galicia Sabe Amar’, promovido por la Xunta de Galicia a través de la Consellería do Mar y que busca promocionar el productos del mar local. La acción cuenta con la colaboración de los chefs Marcos Cabanas (El Olivo, en Narón): Nair González (Muelle 43, en Mugardos) y Mar Lago y Álex Martínez, (restaurante Bacelo, en Ferrol), ejerciendo de maestros de ceremonias, mostrando cómo tratar el mejor producto y sirviéndolo a los comensales. Estas catas se refuerzan con hasta cinco al día en la sesión del sábado y tres en la dominical.

En el capítulo gastronómico destacan también los talleres de cocina creativa que propone cada año Gadis.