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Sociedad 

Un viaje por la comarca a través de la oferta turística municipal de Equiocio

Concellos del geodestino Ferrolterra y Mancomunidade, muy presentes en el evento deportivo

Redacción Ferrol
07/08/2026 23:12
Equiocio jornada del viernes
Equiocio jornada del viernes
Daniel Alexandre
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Equiocio enfila este sábado la que será la tercera jornada de un programa que el viernes volvió a congregar a gran número de visitantes.

El certamen destaca un año más por ser escaparate fundamental del geodestino Ferrolterra-Rías Altas, poniéndose al servicio de la ciudad naval y del conjunto de la comarca para ofrecer, en un simple recorrido, un surtido de buenas razones para aprovechar la estancia en el territorio o para volver, como precisan desde la organización.

Ferrol está más presente que nunca en el certamen hípico y de ocio familiar. Así, al stand municipal, en el que el público encontrará material promocional con los principales planes para el verano, se suman instituciones como la Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao o la UDC, y las dos grandes citas declaradas fiestas de interés turístico. De este modo, Equiocio Ferrol reserva espacio para la coordinadora de rondallas y la difusión de la Noche de las Pepitas y, por primera vez, también para la Semana Santa ferrolana, celebración de interés turístico internacional que atrae a miles de personas cada año.

Este escaparate turístico incluye además de Ferrol, otros cinco concellos que forman parte del Camino Inglés y que apuestan por el evento para promocionar sus valores. Es el caso de Narón, que promociona sus caminos de peregrinación y su tarta oficial; Neda con su XXXVI Fiesta del Pan, de interés turístico gallego; Cabanas y su “Mar, natureza e sabores” y Pontedeume con el legado de los Andrade. A todos ellos se suma también Valdoviño, cuyo alcalde estuvo presente en la sesión inaugural, con su apuesta por el surf y su histórico Pantín Classic y la tradicional bajada de carrilanas a San Mamede, que se celebra este preciso fin de semana. La villa aresana también exhibe en Equiocio su oferta de ocio estival y su ya clásico “Ares indiano”. Asimismo, la Mancomunidade de Concellos ofrece una visión global de los 22 municipios que forman parte del Geodestino Ferrolterra.

Finalmente, los mariscos y pescados de la ría, que sirve la Cofradía de pescadores de Ferrol y la Cofradía Santiago Apóstol de Barallobre, dan forma a las exitosas degustaciones gratuitas que se ofertan en el espacio ‘Galicia Sabe Amar’, promovido por la Xunta de Galicia a través de la Consellería do Mar y que busca promocionar el productos del mar local. La acción cuenta con la colaboración de los chefs Marcos Cabanas (El Olivo, en Narón): Nair González (Muelle 43, en Mugardos) y Mar Lago y Álex Martínez, (restaurante Bacelo, en Ferrol), ejerciendo de maestros de ceremonias, mostrando cómo tratar el mejor producto y sirviéndolo a los comensales. Estas catas se refuerzan con hasta cinco al día en la sesión del sábado y tres en la dominical.

En el capítulo gastronómico destacan también los talleres de cocina creativa que propone cada año Gadis.

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