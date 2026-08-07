San Martiño de Xuvia y las invasiones normandas, una historia con novela propia

El cenobio acoge este sábado la presentación de la novela Jorge Meis

El monasterio San Martiño de Xuvia de O Couto, perteneciente a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, acoge este sábado un evento especial de mano de Benjamín Hermida González, el voluntario que se encarga a diario de dirigir las visitas guiadas, labor que comparte con María Josefa Rial. Hermida presentará esta mañana, a las 12.00 horas, la novela histórica ‘Gudrod 970. Los Drakkar Ártabros’. El evento se desarrollará en la antesala capitular del cenobio e incluye un coloquio así como una conferencia posterior a cargo del historiador y arqueólogo Andrés Pena Graña, que girará sobre la misma cuestión en la que se basa la novela.

La publicación se centra en un ataque vikingo a la abadía naronesa que marcaría el futuro de toda la costa Ártabra.

El libro relata el asalto a todos los puntos neurálgicos de la referida ría del Xuvia (de Ferrol). Se trata de un enclave “decisivo en los ámbitos militar, económico y social”, como apunta Hermida González. Indica el autor que se trata de un punto estratégico que “sirvió como cebo y base operacional antes de la batalla terrestre y marítima acontecida en la península de Bisancos (hoy Bezoucos) y su posterior desenlace final en la ensenada de Ares, donde los condes galaicos, comandados por el obispo Rosendo, acabaron desbaratado las pretensiones colonizadoras de los hombres del norte”.

Visitas

El monasterio de O Couto es uno de los centros de atención a peregrinos que dispone la diócesis dentro de su demarcación. El servicio, que atienden, a diario, los dos voluntarios citados anteriormente, permiten al viajero hacer un alto en el camino, que muchos aprovechan para descansar y reponer fuerzas al tiempo que disfrutan conociendo la historia del cenobio.