Quien tiene vistas al eclipse tiene un tesoro: mesas a 200 euros que se agotan

Una puesta de sol captada desde la ribera de Neda, una zona que disfrutará de excelentes vistas del fenómeno astronómico F.A.

Quien más y quien menos ya ha pensado desde dónde se dispondrá a disfrutar del eclipse del próximo día 12. A buen seguro que ya conoce también las restricciones de movilidad que se darán en los lugares que se espera sean más concurridos como miradores, puntos elevados, playas, cabos, barcos, etc.

Muchos son los que contemplan vivir esa jornada de forma especial disfrutando de una buena comida entre amigos y las vistas al fenómeno astronómico. Negocios como chiringuitos de playa o restaurantes con vistas al horizonte despejado están “haciendo el agosto” y aprovechan su excelente ubicación para ofertar propuestas especiales con motivo del eclipse, que suelen incluir música y degustaciones.

Una de las zonas privilegiadas de la comarca para ver el fenómeno es Neda, donde en los últimos días el emblemático Pazo da Merced ya colgaba el cartel de “Mesas privadas agotadas”, un servicio que se oferta por 200 euros. También permite contratar entradas individuales por 25 euros con posibilidad de disfrutar de una cena cóctel de pie y en mesas generales, animación musical y gafas especiales para poder disfrutar del fenómeno con seguridad.

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Otra buena opción por 180 euros y degustación de marisco es uno de los cruceros que oferta la compañía Mar do Ortegal, en uno de los puntos más privilegiados de Europa para disfrutar del avistamiento.

Nunca el hecho de "hacer el agosto" ha tenido tanto sentido como ahora. Pero también rentabilizan el acontecimiento histórico los hoteles y hasta los domicilios particulares que disfruten de buenas vistas de la puesta de sol, que será más que especial el próximo día 12.