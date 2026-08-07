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Ferrol

Los grupos de la oposición exigen explicaciones sobre el estado de las obras en centros educativos

También solicitan que se acometan labores de mantenimiento en el CEIP Ángela Ruíz Robles

Redacción Ferrol
07/08/2026 21:54
CEIP Esteiro
Las obras en el CEIP de Esteiro todavía no han comenzad
Jorge Meis
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Los grupos municipales del PSOE, el BNG y Ferrol en Común exigieron este viernes al gobierno local que dé “explicacións” sobre el estado de las obras en el CEIP de Esteiro y el IES Sofía Casanova, así como de los trabajos de mantenimiento en el entorno del CEIP Ángela Ruíz Robles.

Por medio de un comunicado conjunto, las tres formaciones detallaron que en la última comisión de Educación, a la que no asistió la concejala responsable del área, Patricia Cons, trasladaron a la mesa su preocupación por el estado de los mencionados proyectos impulsados por la Xunta a través del plan Ben_estar. A este respecto, las representantes señalaron, en el caso del Sofía Casanova, las obras para la reforma de la cubierta y la retirada de amianto se iniciaron en junio, poniendo en duda que se terminen antes de que comience el curso académico.

En Esteiro, por otra parte, los trabajos para mejorar su accesibilidad a través de la construcción de un ascensor todavía no han comenzado, censurando las edilas que la propia Cons afirmó en junio “que o seu inicio era inminente para que estivese operativo” en septiembre. Asimismo, critican que en ambos proyectos no se han incorporado ciertas intervenciones demandadas por las ANPAs y las directivas de los centros.

En cuanto al CEIP Ángela Ruíz Robles, cuyo mantenimiento es responsabilidad del Concello, las formaciones exigieron que se ejecuten labores de limpieza y chapeo, alertando de que, en su actual estado “pode xerar desconfianza nas familias sobre a calidade educativa, o benestar e mesmo a seguridade”.

Nuevas críticas a la fiesta de la cerveza

Los grupos políticos de la oposición ferrolana se sumaron este viernes a las críticas por las actividades infantiles de la Fiesta de la Cerveza, que se celebra hasta el próximo domingo en la plaza de Armas. Así, las formaciones censuraron que se incluyan estas propuestas, dado que, a su juicio, incentivan el consumo de alcohol entre un colectivo “de extrema vulnerabilidade”. El Concello, por su parte, respondió a estas acusaciones recordando que las mencionadas actividades no existen –los talleres reales, de decoración de chapas y de elaboración de marcapáginas, están en las redes de la empresa organizadora–, sino que son fruto de un cartel elaborado por un particular a través de una herramienta de inteligencia artificial.

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