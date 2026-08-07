La Prefesta de San Román de Doniños suena al folk creativo de Arroás en quinteto

Arroás, que en la imagen está actuando en la SRD Canido, irá en formato quinteto a Doniños Jorge Meis

La Asociación Parroquial San Román de Doniños organiza, con la colaboración del Concello de Ferrol, un encuentro festivo previo al patrón, la Prefesta de San Román en su local social, situado en la carretera que se dirige a Punta Penencia, justo después de la rotonda que enlaza con el Puerto Exterior.

En el encuentro, que tendrá lugar este sábado 8, a partir de las 13.00 horas, se pondrá pulpo a disposición de las personas asistentes, que lo podrán disfrutar escuchando el concierto de la banda Arroás, de Ferrolterra. Este proyecto de música folk creativa sorprenderá al público en formato quinteto.