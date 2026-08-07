La noche de mojitos en Esmelle sirve de postre y acompañamiento al concierto de Merekumbe

Actuación de la banda ferrolana Merekumbé Cedida

El programa sociocultural que propone el tejido asociativo de la parroquia ferrolana de Esmelle para los meses de julio y agosto, que este año cumple su 34 edición, continuará este sábado 8 con una degustación de mejillones, que está convocada para las 20.30.

Una hora después está previsto que se empiecen a servir los cócteles de la noche de mojitos, que contará con el concierto de Merekumbe, una banda local que realiza versiones de muy diferentes géneros. Estas actividades están organizadas por la asociación de Mulleres Rurais Río D’Aneiro, Val de Esmelle, la comisión de fiestas de San Xoán y la cantina de la AVV.