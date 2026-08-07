La Autoridad Portuaria reactiva el proyecto de la gasolinera de As Pías

La rehabilitación del espacio se acometerá en dos fases Emilio Cortizas

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao reactivó esta semana de forma oficial el proyecto de rehabilitación de la antigua gasolinera de As Pías. Según detalló este viernes el organismo que preside José Antonio Fernández, la iniciativa, paralizada el pasado 2023, recibió el día 4 de este mes un nuevo “impulso” a través de la licitación de los trabajos de remediación del suelo en los terrenos en los que se asienta la estación de servicio.

Y es que, como se recordará, a comienzos del mes de febrero la institución avanzó que su intención era recuperar la actuación a lo largo del presente ejercicio, aunque sin aportar una fecha concreta. Por aquel entonces, detalló que la actuación, que en un principio iba a entrar en funcionamiento entre 2024 y 2025, se ralentizó tras descubrirse que los tanques de combustible presentaban un estado de deterioro más grave del esperado.

Esta coyuntura, que conecta directamente con la nueva licitación, hizo necesario contar con nuevos estudios medioambientales e incluso modificar el proyecto para incluir la retirada de estos depósitos. Así, este nuevo encargo –que ya figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público y cuyo plazo de presentación de ofertas finalizará el 19 de agosto– busca precisamente la eliminación de los restos de hidrocarburos, un paso necesario de cara a continuar con la tramitación de la iniciativa.

El método elegido para el saneamiento del sustrato se denomina ‘pump and treat’, una modalidad tradicional de limpiar agua contaminada del subsuelo a través de un bombeo activo de la misma, facilitando el movimiento de líquidos y, con ello, la recuperación de restos de hidrocarburos residuales. Posteriormente, se realizará un tratamiento específico con muestreos periódicos –con revisiones semanales el primer mes y quincenales el resto, así como otros trimestrales durante los seis meses posteriores a la ejecución de estos trabajos– antes de devolver las aguas ya tratadas al medio.

Una vez finalicen las labores, apuntó la institución, se podrá finalizar la tramitación de la concesión del espacio, adjudicada a Carbugal, empresa subsidiaria de Peteiro Motor. Esta compañía será la encargada de la construcción y gestión de la nueva gasolinera, el desarrollo del espacio comercial y de hostelería y de la urbanización de su entorno.