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Ferrol

El rock sonará este sábado en el Cruceiro de Canido por la actuación en directo de la banda local MU2 

El concierto comenzará a la una de la tarde en la plaza y finalizará alrededor de las dos y media

Redacción Ferrol
07/08/2026 18:59
MU2 cedida
Imagen de un concierto de MU2
Cedida
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Los locales hosteleros El Clavel 2.0 y La Margarita, ubicados en el Cruceiro de Canido, celebrarán este sábado una sesión vermú. En torno a la una de la tarde, la fiesta contará con la actuación en directo de MU2. La banda tributo al grupo de rock U2 estará tocando en la plaza hasta las dos y media.

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