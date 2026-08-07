Imagen de un concierto de MU2 Cedida

Los locales hosteleros El Clavel 2.0 y La Margarita, ubicados en el Cruceiro de Canido, celebrarán este sábado una sesión vermú. En torno a la una de la tarde, la fiesta contará con la actuación en directo de MU2. La banda tributo al grupo de rock U2 estará tocando en la plaza hasta las dos y media.