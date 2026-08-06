Un equipo de la NASA se desplazará a Doniños para realizar pruebas durante el eclipse

Teaser documental 'Despois do eclipse. Rumbo ás estrelas'

La astrofísica viguesa Begoña Vila, una pieza fundamental en un proyecto que busca vida extraterrestre, protagoniza un documental que empezó a rodarse el año pasado y que continuará su grabación el miércoles 12, día del gran fenómeno, en la zona de Doniños. Esta profesional vendrá integrada en su equipo de trabajo de la NASA, que realizará pruebas desde un dispositivo acordonado facilitado por el Concello de Ferrol, y la visita se aprovechará para seguir filmando ‘Después del eclipse. Rumbo a las estrellas’, la película dirigida por Alba Prol Cid y producida por la multipremiada ferrolana Chelo Loureiro (Abano Producións) con Meteórica Cine.

El documental, con su estreno previsto para el próximo 2027, atiende, por un lado, al trabajo de la astrofísica con respecto al telescopio espacial Nancy Grace Roman, que saldrá de la Tierra el día 30 de este mes y, “por primeira vez, algo que se lanza ao espacio leva nome de muller”, destaca la productora, que da mayor importancia a la “parte humana porque non se trata de facer un documental científico”.

Este lanzamiento que, tras ser adelantado, “non estaba previsto”, será filmado para la película por un equipo que deberá volver hasta Cabo Cañaveral, en Florida, a donde ya se desplazó en dos ocasiones..

La delegación de la NASA vendrá a Ferrol para aprovechar al máximo la oportunidad que supone el fenómeno astronómico en su proyecto, después de las últimas innovaciones, “e xusto querían, aproveitando esta eclipse de sol, poder ver con eses aparatos”, traslada Chelo Loureiro, señalando además que con respecto al anterior telescopio espacial enviado, “este é moito máis avanzado” para llegar a observar a mayor distancia.

Protagonista

“Non sabiamos da súa existencia, sendo unha das figuras máis importantes que agora mesmo están traballando neste proxecto na NASA”, relata la productora en referencia a Begoña Vila, que sale a la luz en este documental con vistas a “tela como referente”, ya que “foi a súa vontade e o seu traballo” lo que convirtió a esta hija de costurera y carpintero en lo que es a día de hoy.

“Os sacrificios persoais e familiares que esixen este tipo de carreiras científicas son brutais, desde logo, e despois a enorme complexidade que ten este telescopio onde ela controla absolutamente todo”, relata la ferrolana, hablando de algunas de las principales motivaciones que desencadenaron en este documental, que cuenta con “figuras relevantes da ciencia da exploración espacial” y una parte en la que se desarrolla la especialidad de Abano Producións, la animación, para recrear la situación del telescopio una vez lanzado y el alcance de observación.