Todos al campo de As Cabazas a disfrutar del XXXV Equiocio Ferrol

Imagen de la pasada edición de Equiocio Daniel Alexandre

Todo listo en el campo de As Cabazas, en Covas, para que este viernes comience una nueva edición, la número 35, de Equiocio Ferrol. A las diez de la mañana arranca la cita hípica, que será inaugurada formalmente a las 12.00 horas. Los encargados de hacerlo serán Ricardo Pérez Lago, presidente del Comité Organizador; Javier Díaz, alcalde en funciones de Ferrol; Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en la urbe naval y Rosana García, diputada de Industria, Emprego, Medio Ambiente e Reto Demográfico de la Diputación de A Coruña.

En esta primera sesión, tras las intervenciones de las personas anteriormente citadas, se realizará una visita guiada a las instalaciones para proceder, seguidamente, a entregar el premio Xunta de Galicia, presidido por Martina Aneiros, en representación de la administración autonómica. La rondalla Añoranzas se encargará de poner la nota musical a esta apertura del evento estival.

En esta jornada inaugural tendrá lugar una de las propuestas que más gustan entre los visitantes de Equiocio como es su ya tradicional Festival de Mascotas. La cita dará comienzo a las 19.00 horas en la zona del escenario y, como de costumbre, busca poner en valor el cuidado de los animales de compañía y su papel como parte de las familias. Desde la organización invitan a la ciudadanía a tomar parte en el evento junto con sus mascotas y compartir sus historias personales. Quienes se animen a tomar parte en la propuesta deberán presentar sobre el escenario a su animal de compañía, contando lo que aporta a su entorno familiar y la relación que tienen. Solo por eso recibirán un regalo por gentileza de Hill`s, firma de alimentación para perros y gatos.

El festival estará presentado por Esther Guimaré y pretende fomentar las adopciones responsables, apuntando los beneficios que reporta la presencia de una mascota en el hogar, sin olvidar los compromisos que tal decisión lleva aparejados.

Durante estos días se entregarán además varios premios especiales otorgados por un jurado formado por miembros de Hill´s Galicia, la protectora Arco da Vella; la peluquería canina A Malata y una persona vinculada a la gestión de las colonias felinas. Se otorgarán distinciones al animal que sea ejemplo de superación y al que destaque por la interacción con sus humanos, así como a la familia más entregada a los cuidados de la mascota.

Las mascotas también tienen su gran momento de protagonismo en la cita D.A.

Para participar en la propuesta será necesario anotarse en el mismo espacio entre las 18.15 y las 18.45 horas. En el caso concreto de especies exóticas, la organización salienta que será necesario acreditar su propiedad y situación legal.

Novedades 2026

Son varias las novedades que se van a dar en el transcurso de esta 35 edición de Equiocio, entre ellas, la emisión de varias pruebas del concurso hípico a través del nuevo canal de Youtube de la cita (EquiocioFerrolTv). Se trata de un espacio en la plataforma social de vídeos donde, además de estar disponibles entrevistas y clips sobre la contienda ecuestre y el resto de actividades del evento, se emitirán en directo algunas de las competiciones más potentes de la cita como el Concurso Nacional de Salto Cidade de Ferrol.

En este año especial la organización ha apostado por ampliar las herramientas propias de promoción, buscando redoblar la proyección del evento deportivo y de ocio familiar y alcanzar a nuevos públicos a través de la red. Así, apuntan desde la dirección que este espacio permitirá acercar diferentes contenidos visuales que posibilitarán ofrecer una visión mucho más global de la cita, con entrevistas exclusivas y momentos de especial relevancia del certamen. Además, se cuenta con el valor añadido de permitir hacer un seguimiento de varias pruebas del concurso nacional, pudiendo ver la retransmisión en directo de otra cita como el Gran Premio Cidade de Ferrol, prueba reina de la competición, así como una de las programadas para la tarde del sábado.

Otra de las novedades en este año del 35 aniversario es el nombramiento Pilar Varela, una referencia destacada del mundo radiofónico de Galicia, como madrina de Equiocio, un acto que tendrá lugar durante la tarde de hoy.

El programa de 2026 incluye otra propuesta novedosa como es el nombramiento de Jinete de Honor a Manuel Sánchez Hermida, quien fuera jefe de negociado de Alcaldía y de protocolo del Ayuntamiento de Ferrol. El acto se ha previsto para el domingo a las 12.00 horas.

Sin dejar de enumerar las acciones que se estrenan este año, quienes se acerquen hasta el campo de As Cabazas estos días podrán disfrutar también de una pinacoteca al aire libre, de Arte BCen, promovida por la artista local Blanca Cenalmor, quien también protagonizará el nuevo proyecto ‘Lienzos sonoros’, una propuesta que une pintura y músicas meditativas, que se desarrollará en diferentes jornadas y horarios. También destaca en el cartel de este año otra novedad como las Sound Sessions, protagonizadas por distintos dj que pondrán la banda sonora a las tardes y noches del evento deportivo, lúdico y social.

Entre fogones

Los amantes de la hípica y las competiciones ecuestres tienen en Equiocio Ferrol uno de sus referentes del verano. Pero la cita local llama la atención de un público muy variopinto, tanto como lo es su destacada oferta de ocio para público familiar.

Uno de los puntos fuertes guarda relación con el ámbito de la gastronomía, ampliando cada año la programación relativa a este aspecto. Así, a las 13.00 horas de este viernes dará comienzo la primera de las propuestas, ‘Galicia sabe Amar’, una acción que se promueve desde la Xunta de Galicia y la Consellería do Mar, que busca, con la ayuda de grandes chefs gallegos, difundir la calidad y variedad de los productos marítimo-pesqueros locales a través de varios talleres con degustación gratuita. Cabe destacar que la buena acogida de esta propuesta en pasadas ediciones ha posibilitado que la administración autonómica haya aumentado el número de catas hasta las 16.

En el caso concreto de las demostraciones de Equiocio estarán dirigidas por los chefs de Ferrolterra Marcos Cabanas, del restaurante El Olivo cocina & Bar, de Narón; Mar Lago y Álex Martínez, de Bacelo, en Ferrol; Nair González, de Muelle 43, en Mugardos y Marcos Arufe, del espacio Remollo, situado en el municipio de Ames. Además de ampliar el número de catas la propuesta se verá reforzada con la preparación de un desayuno atlántico, con sabor a mar, que cuenta con la colaboración del Café Aruba. En otra sesión se preparará un pincho de mar y café.

Las diferentes preparaciones del espacio ‘Galicia Sabe Amar’, encaminadas todas ellas a promocionar el consumo de pescado y mariscos gallegos, se celebrarán en sesión matinal y vespertina. Las de esta jornada inaugural tendrán lugar a las 13.00, 17.30 y 19.30 horas. Mañana y sábado habrá cinco degustaciones más y el domingo otras tres. Para tomar parte en las diferentes sesiones los participantes deberán anotarse en el aula de la Consellería do mar, pudiendo seguir la labor de cocinado y la degustación. Los mariscos y pescados utilizados para elaborar los diferentes platos los brindan las cofradías de Ferrol y Santiago Apóstol de Barallobre, adheridas al sello de calidad de pesca artesanal ‘Pesca de Rías’.

También se podrán degustar platos elaborados con merluza del pincho de Burela, mejillón de Galicia, Bonito del Norte y conservas varias. Las plazas para tomar parte en las diferentes catas son limitadas.

Sin dejar de lado la parte gastronómica, no faltarán tampoco en esta edición los talleres de cocina creativa que promociona uno de los patrocinadores de la cita, Gadis. Habrá sesiones todos los días.

Colaboración con la UDC

Por otro lado, la cita ecuestre incorpora este año una colaboración con el Campus Industrial de la Universidade da Coruña, que tendrá stand propio en las instalaciones, como ya se informó.

De este modo, la institución universitaria y Equiocio refuerzan lazos así como su apuesta por la innovación, el bienestar y el compromiso social. En el nuevo punto informativo se ofrecerán charlas informativas, la primera tendrá lugar este viernes, a las 18.00 horas, de mano de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares.