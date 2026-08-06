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Ferrol

Polémica en las redes por la programación infantil de la nueva edición de la Fiesta de la Cerveza

La organización del evento señaló que se ha detectado un error en el cartel con las actividades

Redacción Ferrol
06/08/2026 22:02
Plaza de Armas La Ruta del Lúpulo
El evento arrancó hoy jueves y se despedirá de Ferrol el próximo domingo
Daniel Alexandre
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La plaza de Armas acoge, desde hoy jueves hasta el domingo, día 9, la octava edición de la Ferrol Beer Fest, un evento que busca servir de escaparate a más de 80 cervezas de elaboración tradicional, además de incluir actuaciones musicales y actividades infantiles.

No obstante, estas últimas han desatado numerosas críticas contra el Concello a través de las redes sociales al considerar los usuarios que promueven el consumo de alcohol entre los más pequeños. A este respecto, el comité comarcal del PCG remitió ayer a los medios un comunicado en el que exigen “o cese fulminante” del concejal de Festas, Arán López, al que acusan de no supervisar esta programación.

Por otra parte, desde la entidad Conecta Ferrolterra se aclaró en las últimas horas que una de las propuestas infantiles es errónea y que se corregirá lo antes posible.

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