Las mejores ‘gildas’ y las latas favoritas de los turistas las tiene Loli en el mercado de Ferrol

Loli, este miércoles, sujetando uno de los frascos de las famosas 'gildas' F. C.

Durante todo el año el puesto de Loli Neira en el mercado central de A Magdalena es una de las paradas obligadas, pero lo cierto es que en verano, cuando nos da algo más de pereza pasar tiempo en los fogones, es imprescindible. Y es que buena parte del género que trabaja Mercabacalao está pensado, precisamente, para llevar a la mesa elaboraciones que no requieran esfuerzo.

Así, si el mes pasado la placera nos enumeró todos los platos precocinados que solamente habría que freír o calentar, en esta ocasión lo único necesario será abrir frascos o latas, empezando por uno de los bocados más codiciados de los últimos tiempos: la 'gilda', esa banderilla que combina aceituna, piparra y anchoa. “La vendo muy bien, está de moda”, confirma Loli, apreciando que “a mi hija le chiflan también”.

Asimismo, en sus vitrinas brillan las buenas anchoas, además de los pasteles de cabracho y centollo, un entrante que nunca falla acompañado de biscotes. Los boquerones ya preparados en vinagre son otros de los clásicos y comparten espacio con los ahumados: xarda, sardina y salmón. Mención especial merecen las patas de pulpo cocidas que “solo hace falta aliñar y están listas”, anima la placera, mostrando además una amplia gama de patés para todos los paladares, empezando por el clásico de pato y pasando por el de merluza, centollo, nécora e incluso el de bacalao con pasas y cebolla caramelizada.

De hecho, volviendo al pescado que reina en Mercabacalao, Loli Neira recomienda no dejarse llevar por los prejuicios y darle una oportunidad a la conserva de hígado. “Es una exquisitez, está muy rico”, asegura, describiendo que es un sabor parecido al del bonito, pero más suave. Huevas de merluza, caviar de ‘oricios’, carrilleras de cerdo, codornices deshuesadas o chorizos con grelos o albariño son otras de las opciones que pueden servirnos, incluso, de segundos platos en un menú familiar.

Entre las múltiples latas, Loli destaca las de A Conserveira y las de La Curiosa, con empaquetados muy cuidados y vistosos, a mayores de sus ingredientes gallegos de calidad, escogidos por muchos turistas para llevarse de recuerdo de su viaje.