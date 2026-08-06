Ferrol conectado y seguro: guía esencial de ciberseguridad

El equipo de Cybernews señala las acciones que van construyendo el perfil digital de cada uno Cedida

La ciberseguridad no se relaciona solo con ataques complejos, sino que cada publicación que hacemos en redes sociales, cada permiso que aceptamos en las aplicaciones o cada aplicación que instalamos va creando un patrón preciso de quiénes somos y cómo es nuestro comportamiento. Toda esta información que vamos dejando al conectarnos se conoce como huella digital y tiene un valor alto.

Tanto las plataformas como las empresas usan esta huella digital para personalizar la publicidad y los servicios, sin embargo, a los ciberdelincuentes también les interesa esa información, ya que pueden diseñar fraudes en los que el usuario caiga más fácil, manipular las decisiones usando ingeniería social o suplantar la identidad.

Pero, antes de caer en pánico, es importante saber que estos son riesgos que se pueden disminuir adoptando medidas prácticas y algunas herramientas de seguridad que son fáciles de usar. Incluso, también podemos hacer bastante para evitar ser víctima de estafas, por ejemplo, cuidando mejor nuestra privacidad. A continuación, compartiremos algunas prácticas que ayudan a proteger la huella digital y a navegar seguro. Cómo se construye nuestro perfil digital

Contrario a lo que muchas personas creen, que el perfil digital se construye solo a partir de las publicaciones en las redes sociales, el equipo informático de Cybernews en su sitio web en español https://cybernews.com/es/ afirma que cada vez que interactuamos en un dispositivo o nos conectamos a Internet, empezamos a dejar un rastro de datos que permiten que terceros puedan conocer desde nuestros intereses hasta nuestros hábitos y, posteriormente, predecir cómo actuaremos.

El equipo de Cybernews señala que algunas acciones que van construyendo el perfil digital de cada uno son las siguientes:

Búsquedas en Internet: cualquier pregunta, duda o tema que consultemos permite que nuestras necesidades e intereses sean conocidos.

Actividad en redes sociales: no solo lo que publicamos por voluntad propia, sino también los comentarios que pensamos que “se pierden” en otras cuentas, o los “me gusta”, que consideramos que no son relevantes, pero todo cuenta, incluso el tiempo que pasamos en a determinados contenidos.

Las aplicaciones que usamos: muchas están recopilando información sobre la frecuencia con la que usamos algunas funciones o qué uso le damos.

La ubicación del dispositivo: algunas aplicaciones solicitan permisos de ubicación, aunque no lo necesiten, y así pueden registrar qué lugares visitamos y qué tan frecuente lo hacemos.

Las compras en línea: los productos que compramos, los que dejamos en el carrito, los que marcamos como favoritos, las páginas que visitamos y otros pequeños detalles van dejando información sobre nuestras preferencias de consumo.

Los dispositivos conectados en el hogar: televisores inteligentes, asistentes de voz, relojes inteligentes y otros que van guardando información sobre nuestras rutinas.

Tal como se puede observar, vivimos en un mundo sumamente conectado y hoy día hacemos muchas actividades en línea, desde estudiar, hasta pagar servicios y trabajar o hacer compras en línea, por lo que la ciberseguridad es un tema que nos interesa a todos para así tomar decisiones conscientes, comenzando por la información que compartimos. Cómo los ciberdelincuentes manipulan nuestras decisiones

A veces, los ciberdelincuentes ni siquiera necesitan atacar nuestro sistema, sino que es más sencillo para ellos llevar a la víctima a compartir la información de forma voluntaria, aprovechando las emociones. Por ejemplo, el equipo de Cybernews señala que algunas situaciones que los ciberdelincuentes usan son las siguientes:

La urgencia: “si no haces esto, tu cuenta será bloqueada”.

La curiosidad: enlaces con supuestos regalos, promociones o noticias muy impactantes.

El miedo: mensajes que dicen que hay un problema de seguridad y hay que “solucionarlo”.

La confianza: suplantan la identidad de empresas, instituciones públicas, familiares o bancos y engañan a los usuarios.

correo.

La oportunidad: muestras descuentos, ofertas o premios que parecen tan buenos que es imposible perderse la “oportunidad”.

Todas estas son estrategias que usan el engaño para obtener más datos de los usuarios, por ello, conocer al respecto ayuda a prevenir fraudes. Antes de hacer clic en un enlace sospechoso o que promete un gran premio, responder mensajes o compartir información personal, es necesario detenerse un momento y comprobar si es realmente legítimo.

de responder a un mensaje, hacer clic en un enlace o compartir información personal, merece la pena detenerse unos segundos y comprobar que todo es realmente legítimo. Herramientas y hábitos para controlar tus datos

Los buenos hábitos ayudan, así como algunas herramientas que refuerzan la privacidad. Los técnicos de Cybernews recomiendan las siguientes:

VPN: una Red Privada Virtual, como NordVPN, por ejemplo, puede cifrar la conexión a Internet y proteger la conexión. Esto puede ser muy útil cuando hay necesidad de conectarse a redes públicas que no tienen ninguna protección.

Gestores de contraseñas: ayudan a crear contraseñas seguras y robustas, además de gestionarlas para que no haya necesidad de memorizarlas.

Buscadores privados: algunos usuarios usan buscadores privados para hacer sus búsquedas y que no se construya un perfil basado en su actividad o historial.

Navegadores centrados en la privacidad: como Mozilla Firefox o Brave, los cuales pueden incorporar funciones que bloquean rastreadores.

Servicios de almacenamiento cifrado: como Proton Drive, que protege los archivos y documentos usando cifrado.

Bloqueadores de publicidad y rastreadores: como uBlock Origin, que disminuye el seguimiento que hacen algunas páginas.

Aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo: como WhatsApp o Signal, que permiten que las conversaciones solo sean leídas por los participantes de las mismas.

Compartir la información necesaria: en lugar de datos personales, ubicación en tiempo real, documentos u otra información que pueda ser usada para construir un perfil.

Eliminar las aplicaciones que ya no se usen: pues no solo liberan espacio, sino que disminuye la cantidad de datos que pueden ser recopilados, además de los permisos que se mantienen activos y que no son necesarios dado que la aplicación no es usada.

Cerrar la sesión en los servicios si se usa un dispositivo compartido: evitando dejar abierta la cuenta de correo abierta o las plataformas de compra, si se accede desde un ordenador que no es de uso personal.

No hay una herramienta que por si sola pueda proteger de manera absoluta toda la conexión ni los equipos, pero si se combinan con buenos hábitos, la seguridad puede mejorar de manera significativa. Entre esos hábitos recomendados también se encuentra el revisar de forma periódica los permisos que se le conceden a algunas aplicaciones y la configuración de la privacidad de los servicios que se usan.