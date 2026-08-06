El crucero ‘Ventura’ se estrenará en Ferrol a tiempo para observar el eclipse

El mes de agosto, junto con mayo, será el de mayor volumen de cruceros Daniel Alexandre

La ciudad naval cuenta ya las horas para el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo día 12 a partir de las 19.30 horas. Así, a los ferrolanos y los visitantes que se encuentren esa jornada para contemplar el acontecimiento astronómico, se sumarán los 3.700 pasajeros y 1.200 tripulantes del crucero ‘Ventura”, que hará escala en Curuxeiras ese mismo día.

Y es que, como detalló este jueves la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la naviera P&O Cruises incluyó las dársenas locales en el itinerario de este buque –el más grande que visitará la urbe en 2026– precisamente para que los cruceristas puedan disfrutar del fenómeno en la mejor ubicación posible. En este sentido, el organismo que preside José Antonio Álvarez señaló que esta será la primera vez que el ‘Ventura’ recale en aguas ferrolanas.

Este navío, con bandera de Bermuda y una eslora de 291 metros –prácticamente la misma que toda la calle Galiano–, llegará al puerto interior de Ferrol en torno a las 07.30. Si bien aún no se han aportado datos de su itinerario, se espera que abandone Curuxeiras sobre 12 horas más tarde, coincidiendo con el inicio del acontecimiento de cara a poder ver en alta mar el momento en el que el sol se cubra por completo.

Por otra parte, desde la Autoridad Portuaria se recordó que el presente mes de agosto será, junto con mayo, el de mayor tráfico de estos navíos en la ciudad naval. El primero, el ‘Sirena’ llegará el próximo lunes, día 10, a las siete de la mañana, al que seguirá el ‘Ventura’ el 12. Completa el calendario para este período el ‘Spirit of Adventure’, el 15; el Deutschland, el 19 y el ‘Azamara Quest’, el 27.