El colectivo de patinadores carga contra la oposición por su moción relativa al skatepark de Canido

El colectivo insiste en que el skatepark no afectará al memorial Cedida

El colectivo de patinadores de Ferrol expresó este jueves su “absoluta indignación” con los grupos municipales de la oposición por la moción conjunta presentada en el pleno ordinario de julio –aunque posteriormente retirada– que buscaba “paralizar la licitación en curso del skatepark de Canido”.

A través de un comunicado, los afectados han querido aportar su versión sobre la polémica construcción del equipamiento deportivo en el parque Antón Varela, señalando que las mencionadas formaciones, desde que se anunció el proyecto, “no han parado hasta tumbarlo” por, afirman, “interés político”, pues “no existe ni una sola razón técnica u objetiva real tras esta decisión”. A este respecto, insistieron en que la propuesta fue estudiada y diseñada al detalle para que no perjudicase ni al monumento a las víctimas del franquismo, ni a la celebración de eventos en dicho emplazamiento.

De hecho, recuerdan que la iniciativa fue aprobada en el pleno y que contaba con el apoyo tanto del gobierno local como de la Asociación de Vecinos de Canido.

Marginación

Asimismo, los deportistas señalaron que llevan “más de ocho años” esperando por esta intervención, criticando al mismo tiempo “la inacción y dejadez total” del ejecutivo ferrolano durante el anterior mandato, afirmando que el mismo “ni siquiera realizó el mantenimiento básico” de los equipamientos ya existentes en A Malata.

Por último, los patinadores exigieron que no se les “vuelva a marginar ni a desplazar a las afueras”, defendiendo que tienen derecho a contar con un espacio para practicar esta disciplina “en la trama urbana céntrica de Ferrol”. De esta forma, exigen que el skatepark se ubique en una zona viable y accesible.