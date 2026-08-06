Detenido un presunto ladrón al que se le acusa de cometer una decena de robos con violencia

La detención tuvo lugar durante la madrugada del pasado día 31 Daniel Alexandre

Agentes del Grupo de Patrimonio de la Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional detuvieron recientemente al presunto autor de una decena de robos con violencia en la ciudad naval. Según detallaron fuentes policiales, el supuesto ladrón actuaba de noche, principalmente en el barrio de Ultramar.

El hombre, apuntó el cuerpo de seguridad, escogía y vigilaba a sus víctimas por la zona, asaltándolas mientras ejercía "violencia física o intimidación grave", empleando para ello un arma blanca. Así, tras recibir la primera denuncia, el mencionado equipo operativo inició un dispositivo para identificar y localizar a este individuo, procediendo a su detención en la madrugada del 31 de julio.

Así, el presunto ladrón fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el centro penitenciario de Teixeiro.

Por otra parte, desde la Comisaría de Ferrol-Narón también se informó de la aprehensión, ese mismo día, de una mujer a la que se le acusa de un robo similar en el barrio de Recimil. En este caso, la supuesta autora ejerció "una gran violencia" sobre su víctima, una vecina de avanzada edad, a la que sustrajo una bandolera en la que llevaba 50 euros. La ladrona fue detenida instantes después y trasladada a dependencias judiciales.