Cientos de familias disfrutan en Covas del primer día de Equiocio

Momento en el que soplaron las velas del 35 aniversario de la cita ecuestre Daniel Alexandre

Lleno hasta la bandera en la primera jornada de Equiocio, la cita multidisciplinar que se desarrolla en el campo de As Cabazas hasta este domingo.

Desde primera hora de la mañana de este jueves el bullicio y la actividad volvieron a reinar en las instalaciones de Covas un año más, y ya van 35. Más de tres décadas desde que un grupo de amantes de los caballos decidiera poner a Ferrol en el mapa de la competición ecuestre.

De este tiempo de actividad hablaba en el acto inaugural Ricardo Pérez Lama, presidente del comité organizador, quien no pudo evitar emocionarse al recordar los inicios y a las personas que estuvieron detrás, algunos fallecidos como su padre, Julio Pérez, y Federico Pérez, progenitor a su vez de la directora del certamen, Ana Pérez Lago. Tras agradecer una por una a las instituciones y empresas privadas que forman parte de la cita, el abogado ferrolano recordó como ésta creció y evolucionó de lo meramente ecuestre hacia lo que se llama “Equiocio consciente”, una parte fundamental del evento. Aprovechó además para ensalzar la importancia de la ubicación actual, en Covas, donde todo comenzó, y a donde se decidió retornar hace ya años tras dejar atrás las instalaciones de FIMO.

El stand del programa de catas 'Galicia Sabe Amar', que promueve la Consellería do Mar y que atrajo a gran número de personas en los diferentes pases Daniel Alexandre

Pérez Lama afirmó que Equiocio constituye una cita ineludible que está pensada “por y para las familias” y añadió que no se trata solo de un evento deportivo, ya que “el certamen es turismo, cultura, gastronomía, inclusión, igualdad y sostenibilidad”. Además, insistió en que el eje principal es la familia, “esto está pensado para las familias, aquí vienen padres con sus hijos, abuelos con sus nietos, esa fue la piedra angular de esta celebración desde siempre”. Y es que, como apuntó, este modelo lleva en el ADN del comité organizador que “la práctica deportiva va de le mano siempre del compromiso y la responsabilidad social”. El responsable del certamen también recordó que algo se estará haciendo bien cuando la cita cuenta con el respaldo anual de miles de personas.

Al margen de Pérez Lama, tomaron la palabra en el acto inaugural la diputada de Industria, Empleo, Medio Ambiente y Reto Demográfico de la Diputación, Rosana García, así como la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros y el alcalde en funciones Javier Díaz. Todos ensalzaron la labor del comité organizador durante todos estos años para lograr situar al certamen en el lugar en el que se halla, tanto en el ámbito deportivo como en el lúdico y social. La representante de la Diputación afirmó que “sempre apoiaremos iniciativas como esta que aglutinen deporte, cultura, ocio e responsabilidade social”.

La madrina del certamen, Pilar Varela junto al presidente del comité organizador Ricardo Pérez Lama 2026 Daniel Alexandre

También destacó la trayectoria de Equiocio el primer teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, quien agradeció la presencia de compañeros del gobierno municipal y de la corporación, en tanto que la cita constituye un referente de primer nivel para la ciudad, que combinan numerosas iniciativas. Añadió además la importancia que tiene el evento en el ámbito económico local, ya que la urbe recibe a varios cientos de participantes, acompañantes y visitantes que dinamizan la ciudad haciendo uso de hoteles, hostelería o comercio, contribuyendo a proyectar la imagen de la urbe “fóra das nosas fronteiras”.

Los más pequeños disfrutan ampliamente de la programación y actividades previstas, además de los caballos Daniel Alexandre

Tras las intervenciones, la directora del certamen, Ana Pérez Lago, guió a los asistentes por la tradicional visita a las instalaciones, conociendo un poco de cada stand, entre los que se encuentran los diferentes concellos de la Mancomunidad así como entidades sociales de la comarca y los puestos del mercado ecológico.

Los platos fuertes de esta jornada inaugural fueron las diferentes demostraciones y degustaciones gastronómicas del stand de la Xunta ‘Galicia Sabe Amar’, así como el tradicional Festival de Mascotas.