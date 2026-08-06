Avanzan los trabajos en el centro de día de Caranza 

Un momento de la visita a las obras del centro de Día de Caranza Daniel Alexandre

El teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, acompañó en la mañana de ayer al gerente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia, Perfecto Rodríguez, y a la delegada territorial en la urbe, Martina Aneiros en una visita al Centro de Día de Mayores de Caranza. Juntos hicieron un recorrido por las instalaciones para conocer de primera mano el avance de los trabajos que se están acometiendo estos días en la referida instalación social.

Díaz Mosquera puso en valor la inversión realizada por la administración autonómica en este servicio asistencial, actuación financiada con fondos europeos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), con un importe total de 41.243,68 euros.

Los responsables políticos saludan a una de las usuarias del espacio Daniel Alexandre

El teniente de alcalde señaló al respecto de las mejoras que “desde o Concello só podemos agradecer á Xunta de Galicia a súa implicación coa cidade, con investimentos que redundan directamente na calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los trabajos que se están llevando a cabo en Caranza “mellorarán a accesibilidade e funcionalidade das instalacións, coa renovación de espazos interiores e o acondicionamento da zona exterior”.

La actuación, que se centra renovar el firme de vestíbulo y recepción y la mejora de accesos en aseos, está pensada para hacer del centro un espacio más cómodo, que se adapte mejor a las necesidades de los usuarios, que son personas mayores.

Díaz Mosquera también manifestó tras el recorrido por las dependencias situadas en el barrio de Caranza que la obra que se ejecuta “é unha mostra máis do compromiso coas persoas maiores de Ferrol e coa mellora dos servizos públicos, apostando por espazos máis accesibles, modernos e axeitados ás necesidades das persoas usuarias”.

Por su parte, Perfecto Rodríguez incidió en que en la actualidad este centro ofrece 75 plazas públicas.