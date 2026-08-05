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Ferrol

Un guardia civil ferrolano mata a su expareja en la localidad de Llanes

La víctima es Laura, madrileña, también miembro del Instituto Armada, contra la que disparó en el mediodía de este miércoles

Redacción Ferrol
05/08/2026 20:16
UVI Móvil que atendió al guardia civil que asesinó este miércoles a su expareja
UVI Móvil que atendió al guardia civil que asesinó este miércoles a su expareja
EFE/Paco Paredes
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Un guardia civil ferrolano asesinó este miércoles a su expareja, Laura, que también pertenecía al Instituto Armado, después de colarse en las dependencias del cuartel de la localidad asturiana de Llanes donde ella ejercía su profesión.

Según la información recabada por la Agencia EFE, el agresor tenía 49 años y contaba con varios expedientes abiertos por violencia machista, decretándose hace unos días su separación del servicio, que prestaba en Zamora, por lo que ya no disponía de su propia arma.

De este modo, sobre las 13.30 horas accedió al cuartel por una entrada que no era la principal y disparó mortalmente contra Laura, de origen madrileño y de 50 años de edad, con la que había tenido tres hijos. Tras el ataque, fue abatido por los disparos de sus compañeros, que trataron en vano de repeler la agresión. 

En el tiroteo resultó herido grave en una pierna un teniente, así como el presunto autor de los hechos, que falleció en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado al centro médico.

Con el asesinato de Laura, ya son 34 las mujeres víctimas mortales de violencia machista en lo que va de año en España, 1.375 desde 2003, cuando comenzó a haber registros.

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