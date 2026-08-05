Retiradas más de 21 toneladas de basura en vertederos ilegales en San Pedro de Leixa

Uno de los vertederos limpiados la pasada semana Cedida

El departamento de Obras e Servizos, a través de la nueva empresa de recogida de residuos y limpieza viaria, retiró la pasada semana –concretamente entre los días 27 y 29 de julio– un total de 21,34 toneladas de basura de varios vertederos ilegales en el entorno de la parroquia de San Pedro de Leixa. “Facemos un chamamento á responsabilidade e ao civismo da veciñanza, que evite verter lixo, especialmente no rural”, afirmó el concejal responsable de esta área, José Tomé, detallando que en estos puntos se localizaron desde desperdicios comunes hasta restos de obras, muebles, enseres e incluso electrodomésticos.

En este sentido, el edil apuntó que estas conductas, además de “perxudicar gravemente o noso entorno”, también pueden suponer “sancións económicas importantes”, que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros al tratarse de infracciones graves de la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos. A este respecto, Tomé López recordó a los ferrolanos que existe un servicio gratuito de recogida de enseres y voluminosos –a través del teléfono 981 326 900–, además del punto limpio de la carretera de Catabois, que opera de lunes a viernes en horario de mañana y tarde –de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30–, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Por otra parte, desde este mismo departamento se informó también de que este nuevo servicio acometió labores de desbroce en Santa Mariña, San Xoán, Doniños, los dos Ensanches, Santa Icía y Serantes.