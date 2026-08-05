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Ferrol

Rescatan a una bañista a la que arrastraba la corriente en la playa de San Xurxo, en Ferrol

Un particular alertó a la central autonómica del 112 y fueron surfistas quienes la sacaron del agua

Redacción Ferrol
05/08/2026 20:09
Imagen de archivo de un rescate en la playa de San Xurxo
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Daniel Alexandre
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Surfistas que se encontraban en el agua en la playa ferrolana de San Xurxo, en Ferrol, rescataron en la tarde de este miércoles a una bañista a la que había arrastrado la corriente.

Según trasladó el 112-Galicia, los hechos sucedieron poco antes de las seis y media de la tarde, cuando un particular alertó a la central autonómica de emergencias de que una persona luchaba contra la fuerza del mar. 

En ese momento, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias trasladaron el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol.

Finalmente, fueron los surfistas del arenal los que lograron sacar del agua a la mujer, recibiendo los primeros auxilios por parte de los efectivos de socorrismo, y siendo evacuada, consciente, por el personal sanitario. 

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